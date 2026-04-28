Se esperan tormentas severas, granizo y riesgo de tornados en Texas: todas las alertas climáticas del 28 de abril

Este martes 28 de abril estará marcado por una nueva jornada de tiempo extremo en buena parte del sur y centro de Estados Unidos. Tras varios días consecutivos de tormentas intensas, el sistema frontal que avanza lentamente aún generará condiciones peligrosas desde el norte de Texas hasta el valle bajo del Mississippi, con amenazas que incluirán granizo de gran tamaño, vientos destructivos, tornados aislados e inundaciones repentinas.

Tormentas severas hoy en Texas, Arkansas y Tennessee: qué estados están en mayor riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que este martes continuará uno de los principales focos meteorológicos de la semana: varias rondas de tormentas severas y lluvias intensas sobre sectores del valle medio y bajo del Mississippi, el Mid-South y la costa del Golfo.

Satélite de la NOAA: el cielo de Estados Unidos desde el espacio hoy

Según el organismo, un corredor entre Dallas y Memphis volverá a concentrar la mayor actividad. Muchas zonas podrían comenzar la mañana con truenos, ya que durante las primeras horas se desarrollará una primera línea de tormentas que avanzará rápidamente hacia el este y tenderá a organizarse en complejos convectivos más extensos.

El NWS explicó que, debido a la masa de aire extremadamente húmeda e inestable disponible en la región, las principales amenazas de esta primera tanda serán el granizo severo, las ráfagas dañinas y tasas de lluvia muy elevadas, capaces de generar anegamientos localizados.

Sin embargo, el escenario más delicado llegará durante la tarde, cuando se prevé una segunda ronda de tormentas potencialmente más intensa. Ese nuevo desarrollo podría producir tornados, granizo muy grande y un riesgo superior de inundaciones repentinas debido a la superposición de células tormentosas sobre las mismas áreas.

Alertan por granizo de hasta cuatro pulgadas y posibles tornados en el norte de Texas

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió para este martes un nivel de “riesgo mejorado” de tormentas severas para sectores del norte de Texas y el valle bajo del Mississippi.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha situado a la región de Ark-La-Tex en el epicentro de la actividad severa para este martes, con Dallas y Shreveport bajo vigilancia máxima SPC

El organismo advirtió que “múltiples rondas de tormentas fuertes a severas” serán probables durante la tarde y la noche, con posibilidad de granizo muy grande, extensas franjas de vientos destructivos y algunos tornados.

La primera ronda se desarrollará entre el oeste de Texas, Oklahoma y el norte texano. Allí, las condiciones atmosféricas favorecerán tormentas multicelulares elevadas con producción de granizo severo.

Más tarde, tras un período de mayor calentamiento superficial, las temperaturas podrían alcanzar los 90°F (32°C) en algunos sectores, combinadas con puntos de rocío superiores a 70°F (21°C), una mezcla que aumentará considerablemente la energía disponible para tormentas intensas.

El SPC detalló que durante la segunda ronda se formarán superceldas, especialmente sobre el norte de Texas, capaces de producir granizo severo de entre tres y cuatro pulgadas (7,6 y 10,1 centímetros) de diámetro. Además, algunas de estas tormentas podrían generar tornados, especialmente cerca del valle del río Sabine, donde el comportamiento de los vientos en niveles bajos favorecerá esa posibilidad.

Dallas, Shreveport y Memphis: ciudades afectadas por tormentas severas este martes

Fox Weather también advirtió que casi 50 millones de personas estarán este martes bajo amenaza de tiempo severo, en lo que representa el sexto día consecutivo con al menos un nivel tres de cinco en la escala de riesgo del SPC para el centro y sur del país norteamericano.

Tras varios días de precipitaciones intensas, la superposición de nuevas rondas de lluvia sobre el valle del Mississippi aumenta drásticamente la probabilidad de inundaciones repentinas NWS

Durante la tarde, el granizo será la principal amenaza cuando las tormentas comiencen a intensificarse sobre la región de Ark-La-Tex, con posibilidad de piedras superiores a dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro.

Dentro de esa zona de mayor exposición aparecen áreas metropolitanas importantes como Dallas y Shreveport, en Louisiana, además de amplios sectores del norte de Texas, sureste de Oklahoma, gran parte de Arkansas, el este de Mississippi y la zona metropolitana de Memphis, Tennessee.

Fox Weather indicó además que los tornados seguirán siendo posibles en aquellas superceldas que logren desarrollarse sobre la línea seca —el límite entre el aire seco del oeste y el aire cálido y húmedo proveniente del Golfo— que se instalará entre Oklahoma y Texas.

A medida que avance la jornada, un frente frío que se extenderá desde Oklahoma hacia el valle del Mississippi organizará las tormentas en grandes complejos, donde el principal peligro pasará a ser los vientos destructivos de entre 60 y 70 millas por hora (97 y 113 km/h).