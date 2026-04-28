Actualizaciones del IRS y qué se espera en mayo 2026: reembolsos pendientes y extensiones para migrantes con ITIN

Con el cierre de la temporada de impuestos del 15 de abril, mayo de 2026 se convierte en un mes clave para millones de contribuyentes en Estados Unidos que todavía esperan novedades del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Mientras algunos aguardan la llegada de sus reembolsos, otros continúan dentro del plazo extendido gracias a la prórroga oficial.

Reembolsos pendientes: quiénes todavía pueden estar en espera en mayo

De acuerdo con la información oficial del IRS publicada en su portal de reembolsos, quienes presentaron su declaración de impuestos de forma electrónica suelen recibir su devolución dentro de las tres semanas posteriores al envío.

Sin embargo, para quienes optaron por presentar la documentación por correo, el escenario es diferente: el plazo estimado es de seis semanas o más desde que la agencia recibe la declaración.

Quienes presentaron sus taxes por correo tienen una demora de seis semanas para recibir su reembolso Rogelio V. Solis - AP

Esto significa que muchos contribuyentes que enviaron formularios en papel antes del 15 de abril todavía podrían seguir en la espera durante mayo. El propio IRS aclara que los retrasos pueden extenderse aún más cuando la declaración requiere correcciones, una revisión adicional o procesamiento manual.

Entre las causas más frecuentes de demora, el organismo menciona errores matemáticos, declaraciones sin firma, presentación de formularios enmendados, reclamos vinculados al Crédito por Ingreso del Trabajo, solicitudes relacionadas con el Crédito Tributario Adicional por Hijos o los casos de ayuda por cónyuge perjudicado.

La agencia recuerda que el estado del reembolso puede consultarse de distintas maneras. La principal herramienta es “¿Dónde está mi reembolso?”, disponible en el sitio oficial del IRS. Allí, el contribuyente necesita ingresar:

Número de Seguro Social o ITIN

Monto exacto esperado del reembolso

Año tributario

Estado civil declarado

Extensión hasta octubre: quiénes todavía tienen plazo para presentar su declaración

No todos los contribuyentes quedaron fuera de término tras el 15 de abril. Quienes solicitaron correctamente una prórroga mediante el Formulario 4868 antes de esa fecha, cuentan ahora con plazo hasta el 15 de octubre de 2026 para presentar su declaración.

Quienes presentaron su prórroga mediante el Formulario 4868 aún tienen tiempo para enviar la documentación ante el IRS Shutterstock

El IRS explica que esta extensión otorga seis meses adicionales para completar y enviar la documentación fiscal, pero no modifica la obligación de pago. Es decir, la prórroga sirve únicamente para presentar, no para postergar impuestos adeudados.

La multa por no presentar la declaración puede alcanzar el 5% mensual del impuesto adeudado por cada mes de retraso, con un tope máximo del 25%. Por separado, la multa por no pagar representa el 0,5% mensual sobre el saldo pendiente, también con un límite acumulado del 25%.

ITIN en 2026: qué permite y qué límites mantiene para migrantes

El Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN, se mantiene como el principal mecanismo para que los migrantes sin Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) puedan cumplir con sus obligaciones fiscales ante el IRS.

En el calendario fiscal oficial de 2026, este número de nueve dígitos permite presentar declaraciones, pagar impuestos y en muchos casos recibir reembolsos. También resulta importante para otros trámites financieros, como el acceso a créditos o la compra de una vivienda.

Sin embargo, el uso de ITIN no habilita el acceso a todos los beneficios tributarios disponibles para quienes cuentan con un SSN válido. Ese punto cobra mayor relevancia este año por la entrada en vigor de la ley conocida como “One Big Beautiful Bill”, que introdujo nuevas deducciones y beneficios.

Entre los cambios más relevantes aparecen:

Deducciones por propinas calificadas

Deducciones por horas extra

Beneficios vinculados a intereses de préstamos para vehículos

Deducción adicional para mayores de 65 años

Nuevo formulario Schedule 1-A para reclamar beneficios recientes

El fin de los cheques en papel y nuevas demoras posibles

Otra de las modificaciones que impacta directamente en mayo tiene que ver con la eliminación progresiva de los cheques físicos de reembolso. Desde septiembre de 2025, por una orden ejecutiva orientada a modernizar los pagos federales, el IRS comenzó a dejar atrás los cheques en papel y a priorizar el depósito directo.

La regla del IRS para reclamar el cheque de US$500 en el caso de padres separados

Telemundo Chicago informó que esta transición ya afecta plenamente la temporada fiscal 2026. La mayoría de los contribuyentes deben incluir su información bancaria para recibir el reembolso mediante transferencia directa.

Quienes no lo hicieron podrían enfrentar demoras adicionales, especialmente si todavía dependen del envío postal. En esos casos, los reembolsos mediante cheque pueden retrasarse aproximadamente diez semanas.