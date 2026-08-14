Trump apela ante la Corte Suprema para construir salón de baile en la Casa Blanca

El gobierno de Donald Trump apeló ante la Corte Suprema para desbloquear la construcción de un monumental salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto que el presidente estadounidense defiende con fuerza

En la petición presentada ante el máximo tribunal del país, de mayoría conservadora, el Departamento de Justicia pide la revocación de la suspensión de la construcción, ordenada el 7 de agosto por un tribunal federal de apelaciones

En lugar de una simple área de recepción, el documento se refiere a un "complejo militar integrado, que incluye un salón de baile totalmente seguro"

El gobierno argumenta además que el enorme proyecto de construcción ya está completado en un 65% y que dejarlo en su estado actual, expuesto a la intemperie, sería perjudicial para la estética

El tribunal de apelaciones indicó que la suspensión de la construcción "no tenía nada que ver" con los méritos del proyecto en sí, pero dictaminó que el presidente debería haber solicitado la aprobación del Congreso

El magnate republicano calificó esa decisión de "vergüenza nacional"

En octubre, Trump ordenó la demolición de un ala entera de la Casa Blanca para construir un salón de baile, alegando la necesidad de celebrar adecuadamente recepciones y cenas en honor a dignatarios extranjeros

Ante la indignación de sus opositores y las reservas de algunos de sus partidarios, su argumento evolucionó

Ahora enfatiza el aspecto de seguridad del proyecto, reiterando que el edificio albergará sistemas de defensa, como drones, que protegerán toda la capital

El presupuesto proyectado, financiado íntegramente con donaciones privadas, según dijo Trump, ha aumentado de 200 millones a 400 millones de dólares

El presidente ha impulsado numerosos proyectos de construcción y renovación en Washington D.C., donde busca dejar su impronta

La oposición demócrata lo acusa de estar movido por la vanidad y de malgastar fondos públicos

Según el Washington Post, las renovaciones realizadas en la Casa Blanca por el ex promotor inmobiliario costaron al menos 900 millones de dólares