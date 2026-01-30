Trump califica de "agitador" a hombre que murió baleado por agentes migratorios en Mineápolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el enfermero Alex Pretti, quien fue abatido a tiros por agentes migratorios en Mineápolis la semana pasada, era un "agitador y, quizás, insurrecto".

"Agitador y, quizás, insurrecto, la reputación de Alex Pretti ha caído en picado con el video recién publicado en el que se le ve gritando y escupiendo en la cara a un agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduana) muy tranquilo y controlado", escribió el republicano en su red Truth Social.

Trump aludía a unas imágenes que supuestamente muestran al hombre de 37 años en una pelea con agentes federales once días antes de su muerte.