Trump cancela ataques contra Irán y menciona un posible acuerdo en ciernes

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que anulaba los ataques previstos para ese mismo día contra Irán y evocó un posible acuerdo con "los más altos niveles" en Teherán

"Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche", escribió Trump en su red Truth Social

"Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas", prosiguió, enumerando entre otros a los países del Golfo, Turquía e Israel