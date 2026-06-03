Trump confirma haber usado lenguaje soez con Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un tenso intercambio con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el que reprendió a su estrecho aliado con insultos

En una entrevista publicada el miércoles en el New York Post, se le preguntó a Trump sobre la conversación telefónica que mantuvo con Netanyahu el lunes

"Usted dijo: '¿Estás jodidamente loco? ¿Qué carajo estás haciendo? Yo te ayudé a no ir a la cárcel'. ¿Es cierto? ¿Le habló en esos términos?", preguntó el entrevistador

"Sí", respondió Trump. "Estaba un poco molesto por su constante pelea con el Líbano"

"Le dije: 'Bibi, tenemos que parar esto"

Trump añadió que tiene una "muy buena relación" con Netanyahu

"Nos ha ido bien juntos (...) Me gusta mucho Bibi", sostuvo

Trump desató la diatriba cargada de exabruptos a raíz de las amenazas de Israel de bombardear la capital libanesa, Beirut, por temor a que una acción así socavara las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según informaron el medio Axios y la cadena Abc News

El intercambio puso de relieve tensos lazos entre los dos aliados que iniciaron la guerra al lanzar a finales de febrero una ofensiva contra Irán que se extendió a ataques israelíes sobre el Líbano

Los medios israelíes han rechazado la versión de la conversación

Un funcionario de la Casa Blanca remitió a la Afp a las publicaciones de Trump del lunes en Truth Social, en las que agradeció a Netanyahu por no enviar tropas de Beirut

Según los informes, Irán había suspendido las conversaciones de paz debido a los ataques de Israel contra el Líbano