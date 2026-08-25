Trump considera renombrar el lago Ontario como “lago América” en plena guerra comercial con Canadá

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que evalúa cambiar el nombre del lago Ontario por “lago América”, en una nueva provocación contra Canadá mientras los dos países profundizan una disputa comercial que amenaza con golpear a industrias y consumidores de ambos lados de la frontera.

“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante”, escribió Trump en redes sociales.

Trump anunció que evalúa cambiarle el nombre al Lago Ontario

La declaración se produjo un día después de que el mandatario advirtiera a los líderes canadienses que debían “alinearse” con sus exigencias comerciales o enfrentar consecuencias “mucho peores” que los aranceles ya vigentes.

“¡Alguien debería hacer que estos payasos se pongan en vereda o las consecuencias para Canadá serán mucho peores!”, escribió Trump.

Canadá, por su parte, prepara nuevas medidas de represalia y su primer ministro, Mark Carney, acusó a Washington de intentar subordinar a su país.

Guerra comercial

El enfrentamiento se intensificó después de que fracasaran las conversaciones comerciales entre ambos gobiernos. La Casa Blanca impuso durante el fin de semana aranceles del 50% a productos canadienses por unos 20.000 millones de dólares y Trump amenazó además con elevar al 50% los gravámenes sobre vehículos, autopartes y acero canadienses a partir del 1 de enero de 2027.

Canadá prometió responder con aranceles equivalentes a partir del 8 de septiembre. Sin embargo, Carney anticipó que Ottawa podría abandonar la estrategia de igualar dólar por dólar las medidas estadounidenses y optar por represalias más específicas, destinadas a proteger a los trabajadores y las empresas canadienses.

“Una actitud en la mesa de negociación de que Canadá es una subsidiaria de Estados Unidos es algo que no vamos a aceptar”, dijo Carney el lunes.

.@CanadianPM Mark Carney: "The goal of our trade negotiations with the United States has always been to get the best deal for Canadians, never a deal at any price or on any time frame...we did make some progress in recent weeks, in the end that momentum reversed and we could not… pic.twitter.com/EnSuPgowPb — CSPAN (@cspan) August 24, 2026

El primer ministro fue todavía más contundente en francés al referirse a las negociaciones. “Nos dimos cuenta durante las negociaciones que los estadounidenses quieren destruir nuestras principales industrias, incluidas las de autos, acero y aluminio”, afirmó. Según Carney, esa fue una de las razones por las que Canadá rechazó el acuerdo propuesto por Washington.

El lago Ontario es el más pequeño de los cinco Grandes Lagos por superficie y forma parte de la frontera entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. Esta última es la provincia más poblada de Canadá y concentra una parte importante de la industria automotriz del país.

La amenaza de nuevos aranceles genera preocupación entre empresas y trabajadores debido a la profunda integración de las economías estadounidense y canadiense. Ambos países mantienen una de las mayores relaciones comerciales del mundo, con cadenas de suministro compartidas en sectores como automóviles, energía, agricultura, acero y manufacturas.

El gobierno canadiense tiene previsto anunciar el martes medidas de apoyo para los trabajadores afectados por los aranceles. El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, y otros funcionarios darán detalles del paquete mientras Ottawa prepara su respuesta a las últimas medidas de Trump.

La industria automotriz de Ontario es una de las principales afectadas por la escalada comercial entre Estados Unidos y Canadá FINN GOMEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump ha convertido la disputa comercial con Canadá en uno de sus principales frentes de presión internacional y ha criticado reiteradamente a Carney y al primer ministro de Ontario, Doug Ford. El lunes, el presidente estadounidense atacó personalmente a Ford y lo calificó de “hermano menos carismático, inteligente y, en general, poco impresionante” del fallecido exalcalde de Toronto Rob Ford.

El episodio del lago Ontario también recuerda otra decisión de Trump durante su segundo mandato. En su primer día en el cargo, en enero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva para solicitar que el Golfo de México pasara a llamarse “Golfo de América”.

Desde entonces, las agencias del gobierno estadounidense y la Guardia Costera adoptaron la denominación promovida por Trump, mientras que otros países y organismos internacionales no reconocieron oficialmente el cambio.

Agencias AP y ANSA