Trump contempla mantener el bloqueo naval contra Irán por "meses" en caso de ser necesario

Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval de los puertos de Irán durante meses en caso de ser necesario, comunicó Donald Trump a empresarios del sector petrolero, según afirmó el miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

El presidente celebró una reunión con directivos del sector el martes en la Casa Blanca, adelantó el medio Axios.

Allí discutieron "las medidas tomadas por el presidente para aliviar la situación de los mercados mundiales del petróleo y las que se podrían tomar para mantener el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses", afirmó en una declaración a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.