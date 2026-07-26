Trump da "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán (embajador ante la ONU)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán, afirmó el domingo el embajador estadounidense ante la ONU, después de dos noches consecutivas sin ataques contra ese país.

El representante de EE.UU. ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo a Fox News que Washington sigue "listo" para lanzar nuevas ofensivas contra Irán y que "se han desplegado más recursos en la región".

No obstante, señaló que Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen".

Las fuerzas armadas estadounidenses concluyeron la madrugada del viernes su 13.ª noche de bombardeos en Irán, en la mayor escalada del conflicto desde el alto el fuego de abril.