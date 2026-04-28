Trump dice a Carlos III que EEUU "no tiene amigos más cercanos que los británicos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su país "no tiene amigos más cercanos que los británicos", al recibir al rey Carlos III en la Casa Blanca, en momentos de tensión bilateral por la guerra en Oriente Medio.

En su discurso de bienvenida, que incluyó una salva de 21 cañonazos, el tono de Trump distó mucho de las recientes críticas dirigidas al gobierno británico por no haberse sumado al conflicto con Irán.

"En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos", dijo en esta visita que marca el 250º aniversario de la liberación de las colonias estadounidenses del dominio británico.

Trump recurrió a la famosa frase del ex primer ministro británico, Winston Churchill, quien en una ocasión había dicho que ambos países tenían una "relación especial". "Esperemos que siempre siga siendo así", agregó.

El presidente republicano elogió al ejército británico: "Nadie ha luchado mejor junto a" Estados Unidos, a pesar de haberse burlado recientemente de los portaviones de Londres, a los que calificó de "juguetes".

En su segundo día de los cuatro de esta vista de Estado, Carlos III tiene previsto acudir al Congreso de Estados Unidos, donde dará un discurso que incluirá un llamamiento a "la reconciliación y la renovación" de las deterioradas relaciones bilaterales.