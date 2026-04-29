Trump dice creer que EEUU pisará la Luna de nuevo antes de acabar su mandato
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cree que la NASA tiene "buenas posibilidades" de llevar a astronautas a la superficie de la Luna antes de que...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cree que la NASA tiene "buenas posibilidades" de llevar a astronautas a la superficie de la Luna antes de que acabe su mandato, a principios de 2029.
Cuando se le preguntó si creía que la agencia espacial estadounidense lograría ese objetivo antes de que finalice su segundo mandato Trump respondió: "No nos gusta afirmarlo con certeza", pero "creo que tenemos buenas posibilidades", dijo en el Despacho Oval, donde recibió a los cuatro astronautas de la misión Artemis II que regresaron hace pocas semanas de un viaje alrededor de la Luna.