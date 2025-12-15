Trump dice haber pedido a Xi que considere la liberación del exmagnate de los medios Jimmy Lai

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que había solicitado a su homólogo chino, Xi Jinping, que considerara la liberación de Jimmy Lai después de que el magnate de los medios de comunicación prodemocracia de Hong Kong fuera condenado por cargos de seguridad nacional.

Lai, fundador del clausurado periódico prodemocracia Apple Daily, fue declarado culpable el lunes de atentar contra la seguridad nacional, un fallo que organizaciones de derechos humanos denunciaron como un nuevo ataque a la libertad de prensa en este centro financiero chino.

"Me siento muy mal. Hablé con el presidente Xi al respecto y le pedí que considerara su liberación", declaró Trump a la prensa, sin especificar cuándo se lo pidió a Xi.

"Es un hombre mayor y no se encuentra bien. Así que presenté esa solicitud. Veremos qué sucede", agregó.

Antes de regresar a la Casa Blanca, Trump ya había dicho que quería liberar al exmagnate hongkonés.

El mandatario estadounidense se reunió con Xi en octubre en Corea del Sur, donde se cree que planteó el caso de Lai.

Poco después de las declaraciones de Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó en una publicación en X que el veredicto demostraba la determinación de China de "silenciar a quienes buscan proteger la libertad de expresión y otros derechos fundamentales".

"Según informes, la salud de Lai se ha deteriorado gravemente durante más de 1.800 días en prisión", declaró Rubio en un comunicado. "Instamos a las autoridades a que pongan fin a esta terrible experiencia lo antes posible y a que lo liberen por razones humanitarias".

Lai, de 78 años y diabético, podría pasar el resto de su vida en prisión, tras haber permanecido encarcelado desde su arresto a finales de 2020.

Su condena forma parte de la represión de China contra Hong Kong tras las protestas masivas prodemocracia de 2019.

Bajo dominio británico durante más de 150 años, Hong Kong volvió en 1997 a manos de Pekín con la condición de que se mantuvieran ciertos derechos civiles inexistentes en el resto de China.