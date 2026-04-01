Irán acusó a Estados Unidos de hacer exigencias “maximalistas e irracionales”
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Irán acusó a Estados Unidos de hacer exigencias "maximalistas e irracionales"
Medios iraníes aseguraron que la república islámica acusó a la potencia norteamericana de hacer exigencias “maximalistas e irracionales” para poner fin a la guerra en Medio Oriente, al tiempo que negó que haya negociaciones entre ambos países sobre un alto el fuego.
“Se recibieron mensajes a través de intermediarios, incluido Pakistán, pero no hay negociaciones directas con Estados Unidos”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, citado por la agencia de prensa Isna. “Estamos preparados para cualquier tipo de ataque, incluido un ataque terrestre”, señaló, citado por la televisión estatal.
Trump: "Irán puede ser eliminado en una sola noche y puede ser mañana”
Así arrancó el presidente norteamericano la conferencia de prensa en la Casa Blanca a pocas horas para que se cumpla el plazo de un ultimátum que le impuso a Irán que mantiene en vilo a Medio Oriente. Trump extendió hasta el martes a la noche el plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.
Marco Rubio aseguró que Estados Unidos "mantendrá la paz mediante la fuerza"
Marco Rubio, secretario de Estado de la gestión Trump, se refirió a la conferencia de prensa encabezada por el máximo mandatario de Estados Unidos. Dijo que fue un “discurso contundente”.
En ese marco, enuméro los objetivos que tiene Estados Unidos en la guerra contra Irán: destruir sus fábricas de armas, su armada, su fuerza aérea y sus “posibilidades de tener alguna vez un arma nuclear”.
“El liderazgo del Presidente envía un mensaje al mundo de que Estados Unidos defenderá a su pueblo y sus intereses, y mantendrá la paz mediante la fuerza”, aseguró.
President Trump delivered a powerful speech tonight. He was clear about our objectives in Iran:— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 2, 2026
• Destroy their weapons factories
• Destroy their navy
• Destroy their air force
• Destroy their chances of ever having a nuclear weapon
The President’s leadership sends a…
Trump: "Estamos en camino de completar todos los objetivos militares de EE.UU."
“Puedo decir esta noche que estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy pronto; vamos a golpearlos con extrema dureza. En las próximas dos o tres semanas, los llevaremos de vuelta a la Edad de Piedra, donde pertenecen”, dijo Trump.
Sin embargo, aclaró: “Mientras tanto, las conversaciones continúan. El cambio de régimen no era nuestro objetivo. Nunca dijimos “cambio de régimen”, pero este se produjo debido a la muerte de todos sus líderes originales. Están todos muertos. El nuevo grupo es menos radical y mucho más razonable".
Trump: "Hemos derrotado completamente a Irán"
“Hemos derrotado y completamente devastado a Irán. Está devastado, tanto militar como económicamente y en todos los demás aspectos. Y los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben ocuparse de ese paso. Deben valorarlo. Deben tomarlo y valorarlo. Pueden hacerlo fácilmente. Nosotros ayudaremos, pero deberían liderar la protección de esa vía de la que dependen desesperadamente. Por eso, a los países que no pueden obtener combustible —muchos de los cuales se niegan a involucrarse en la neutralización de Irán—, tuvimos que hacerlo nosotros mismos".
Trump, sobre la portación de armas nucleares de Irán
“En mi primera presidencia dije que nunca iba a permitir que Irán desarrolle un arma nuclear y este régimen ha estado coreando ‘muerte a Estados Unidos e Israel’. Sus aliados estuvieron detrás del asesinato de estadounidenses”.
“También le puse fin al acuerdo que firmó Obama con Irán, que sacó dineros de bancos para dárselo a cambio de su lealtad. Pero no funcionó. Se burlaron de él y siguieron desarrollando su arma nuclear”.
Trump: "Estamos ganado la guerra con Irán"
“La Armada de Irán ha desaparecido, su fuerza aérea está en ruinas, sus líderes, la mayoría de ellos están muertos”, dijo Trump y agregó: “Su mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está siendo diezmado en este preciso instante, su capacidad para lanzar misiles y drones se ha visto drásticamente reducida, y sus armas, fábricas y lanzacohetes están siendo destruidos”.
En ese sentido, agregó: “Nuestros enemigos están perdiendo, y Estados Unidos, como lo ha hecho durante cinco años bajo mi presidencia, está ganando, y ahora, ganando más que nunca”.
Donald Trump habló en cadena nacional sobre la guerra de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó una cadena nacional desde la Casa Blanca para referirse a la guerra en Medio Oriente.
Trump aseguró que uno de sus objetivos es evitar que Irán consiga armas nucleares dado que “por años amenazaron al país”. Además, sostuvo que la cúpula del régimen iraní está “destruida” y sostuvo que Washington está ganando la guerra.
El mandatario estadounidense indicó que “los objetivos estratégicos centrales [en Irán] están cerca de completarse”. “Vamos a terminar el trabajo y lo vamos a hacer muy rápido; estamos muy cerca”, enfatizó.
Trump también dijo que el objetivo de Estados Unidos nunca fue generar un cambio de régimen en Irán. En ese sentido, afirmó que en dos o tres semanas llevarán a ese país “a la edad de piedra”. Y agregó: “no necesitamos nada de Medio Oriente”.
El secretario general de la OTAN verá a Donald Trump la próxima semana
Mark Rutte, se reunirá con Donald Trump la próxima semana, informó el Wall Street Journal, citando a un funcionario de la Casa Blanca. La visita, prevista desde hace tiempo, se produce en un momento de gran tensión luego de que Trump amenazara con retirarse de la alianza.
El ejército israelí afirmó que Irán lanzó su primer ataque con misiles del día
A primera hora del jueves (hora local), el ejército israelí anunció que Irán había lanzado misiles contra el país, siendo esta la primera vez en el día que se registraba un ataque con misiles. Las sirenas sonaron en alerta en Tel Aviv, el centro de Israel y algunas zonas de Cisjordania ocupada.
Presidente iraní dice que ataques de Estados Unidos a infraestructura eléctrica son "un crimen de guerra"
El presidente de Irán Masoud Pezeshkian aseguró que los ataques de Israel y Estados Unidos contra la infraestructura eléctrica de su país constituyen “un crimen de guerra”, en una carta publicada el miércoles.
“Atacar la infraestructura vital de Irán -incluidas las instalaciones energéticas e industriales- apuntan directamente al pueblo iraní“, escribió el mandatario en la misiva publicada en su página web. “Más allá de constituir un crimen de guerra, esas acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de las fronteras de Irán. Generan inestabilidad, e incrementan las pérdidas humanas y los costos económicos y perpetúan los ciclos de tensión, sembrando las semillas de un resentimiento que perdurará durante años”, agregó.
Por qué Trump amenaza con retirar a EE.UU. de la OTAN, según un experto internacional
En medio de un clima bélico marcado por las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, Donald Trump puso en duda la permanencia en la OTAN, lo que refleja una reconfiguración de las prioridades estratégicas de Washington. Al respecto, el analista Andrés Repetto profundizó en estas definiciones, en diálogo con LN+.
“El presidente Trump está considerando retirar a Estados Unidos de la OTAN”, explicó el analista y sumó: “Esto a raíz, de lo que viene pasando en el no apoyo total y absoluto como el presidente de los Estados Unidos quiere de sus, de sus aliados de la OTAN, a quienes llamó cobardes, tigres de papel, búsquense el petróleo, defiéndanse ustedes solos”.
Días atrás, el presidente ya amenazó con sacar a Estados Unidos de la organización, algo que el analista definió como“cimbronazo absoluto”y analizó la posible decisión del mandatario: “Bueno, la facultad la tiene como comandante en jefe de los Estados Unidos.Es parte de lo que en las guerras en algún momento se llamaba daños colaterales, hablando de la dialéctica a la hora de buscar, referir otra cosa”.
Wall Street cerró al alza, con expectativa de que termine la guerra en Medio Oriente
La Bolsa de Nueva York cerró al alza por segunda sesión consecutiva, impulsada por las expectativas de una desescalada en Medio Oriente pese a las informaciones contradictorias sobre el conflicto. El índice Dow Jones ganó 0,48%, mientras que el Nasdaq avanzó 1,16% y el S&P 500 subió 0,72%.
El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos saldrá de Irán “muy pronto”, y se refirió a un plazo de “dos, quizá tres semanas”. Este miércoles aseguró que Irán reclamaba un alto el fuego, pero Teherán rechazó estas afirmaciones y reiteró que el estrecho de Ormuz seguiría cerrado a los “enemigos” del país. Y en cuanto a las operaciones militares, el ejército iraní anunció el miércoles por la noche que llevó a cabo una nueva oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo.
El escenario confuso podría aclararse durante la noche, cuando Trump brinde una conferencia de prensa sobre el conflicto bélico.
Presidente iraní afirma en una carta que Irán no alberga ningún resentimiento hacia los ciudadanos estadounidenses
“¿Qué intereses del pueblo estadounidense se ven realmente beneficiados por esta guerra? ¿Existía alguna amenaza objetiva por parte de Irán que justificara tal comportamiento?”, preguntó el presidente Masoud Pezeshkian en la carta que publicó en inglés en su cuenta X el miércoles.
Afirmó que, en su historia moderna, Irán nunca optó por la agresión, “a pesar de poseer superioridad militar sobre muchos de sus vecinos”. Además, el presidente dio a entender que Estados Unidos entró en la guerra como un aliado de Israel e insistió en que los ataques que Irán continúa realizando contra países vecinos constituyen una “respuesta mesurada basada en la legítima defensa”. “¿Es ‘Estados Unidos primero’ realmente una de las prioridades del gobierno estadounidense hoy?”, preguntó.
To the people of the United States of America pic.twitter.com/3uAL4FZgY7— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 1, 2026
Andrés Repetto, analista internacional: “Estamos al borde del abismo”
El analista internacional Andrés Repetto analizó en LN+, la situación crítica en Medio Oriente tras el ataque contra el aeropuerto de Kuwait. La televisión local mostró imágenes de la terminal aérea en llamas dos días después de la ofensiva contra esta infraestructura comercial.
Repetto describió el panorama actual de las hostilidades y el impacto de los proyectiles en diversos puntos estratégicos: “Sigue el conflicto, siguen los misiles iraníes lanzándose a diferentes partes del Golfo”.
Por otro lado, Israel destruyó objetivos específicos lejos de su frontera para disminuir la capacidad de respuesta de Irán. Sobre este punto, sostuvo: “por otro lado el ejército israelí diciendo que destruyeron o que atacaron uno de los principales centros de producción y de lanzaderas de misiles de Irán a 800 kilómetros de Teherán”.
Irán condenó que Argentina haya declarado organización terrorista a la Guardia Revolucionaria
El Ministerio de Exteriores de Irán condena la decisión “ilegal e infundada” de Argentina de acusar a las Fuerzas Armadas iraníes, calificándola de contraria al derecho internacional y alineada con EE.UU. e Israel. Advierte que dañará las relaciones bilaterales. pic.twitter.com/8yNt4nTtSD— Embajada de Irán en Uruguay (@IRANinURUGUAY) April 1, 2026
Marco Rubio explicó por qué Estados Unidos atacó a Irán
El secretario de Estado argumentó que la república islámica quiere tener armas nucleares y no energía nuclear. “Si realmente quisieran energía nuclear podrían tenerla como cualquier país: importando el combustible y construyendo reactores en la superficie. Pero eso no es lo que hizo Irán”, expresó en un video publicado en sus redes sociales y reposteado por la Casa Blanca.
Rubio aseguró que se le ofrecieron “todas las oportunidades” a Irán para tener un programa nuclear que les permite tener energía nuclear. “Ellos lo rechazaron cada vez”, sumó.
Luego, sostuvo que el ataque ocurrió ahora porque Irán “intentaba construir un escudo convencional y acumular tantos misiles y drones que nadie pudiera atacarlo”. “Estábamos al borde de que Irán tuviera tantos misiles y drones que nadie pudiera hacer nada respecto a su programa de armas nucleares en el futuro. Ese era un riesgo intolerable”, explicó.
April 1, 2026
El momento en el que secuestraron a una periodista estadounidense en el centro de Bagdad
La periodista Shelly Renee Kittleson fue secuestrada el pasado martes y este miércoles se reveló un inquietante video del momento de terror vivido en el centro de Bagdad, en Irak. La reportera independiente y oriunda de Estados Unidos fue capturada por la noche. Una nueva grabación muestra el instante en el que dos hombres la meten dentro de un auto y se escapan de la zona.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel celebró que Argentina haya declarado como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní
Gideon Sa’ar agradeció la decisión del gobierno de Javier Milei “en la víspera de la fiesta de la libertad”.
“Esta decisión se suma a su declaración de Hezbollah y Hamas como organizaciones terroristas y sitúa a la Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys”, expresó.
Luego, se refirió a los atentados sufridos por el país y elogió a Milei: “Argentina también fue blanco de la violencia asesina del régimen Iraní, en los graves atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y contra el centro comunitario judío (AMIA) en 1994. Con esta decisión, el presidente Millei -uno de los líderes más destacados de nuestra generación- demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos”.
Agradezco al presidente de Argentina @JMilei su decisión, en la víspera de la fiesta de la libertad, de declarar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 1, 2026
Esta decisión se suma a su declaración de Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas y sitúa a… https://t.co/Y26ZXcimPI
El vicepresidente JD Vance Vance ha estado hablando con intermediarios sobre Irán
El vicepresidente JD Vance mantuvo conversaciones con intermediarios sobre Irán el martes pasado, transmitiendo el mensaje de que el presidente Donald Trump está impaciente y que aumentará la presión sobre la infraestructura iraní si no se llega a un acuerdo, reportó una persona familiarizada con las conversaciones a la agencia AP.
Trump le ordenó a Vance que comunicara en privado que está abierto a un alto el fuego siempre y cuando se cumplan ciertas exigencias.
Donald Trump anunció que Irán le pidió un alto el fuego en la guerra
En medio de una fuerte expectativa por el discurso a la nación anunciado para esta noche con una “importante actualización” sobre la guerra en Medio Oriente, Donald Trump afirmó que Irán le pidió a Estados Unidos un “alto el fuego”, y que la Casa Blanca lo considerará una vez que el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por las fuerzas del régimen, “esté abierto, libre y despejado”.
“¡El nuevo presidente del régimen de Irán —mucho menos radicalizado y bastante más inteligente que sus predecesores— acaba de solicitar a Estados Unidos un alto el fuego! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. ¡Hasta entonces, pulverizaremos a Irán hasta el olvido o, como se suele decir, lo haremos retroceder a la Edad de Piedra!“, señaló esta mañana el mandatario norteamericano en su cuenta de Truth Social, sin especificar a quién se refería exactamente en la cúpula de poder iraní.
El petróleo cae y las bolsas repuntan
Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que la guerra en Medio Oriente podría terminar en un plazo máximo de tres semanas y revelara que Irán solicitó un alto el fuego a Washington, los mercados globales reaccionaron al alza, mientras el petróleo registraba una caída.
Las señales de distensión que dejó Trump se materializaron en la jornada de inmediato: las bolsas europeas se dispararon, los bonos reputaron y los futuros del crudo Brent bajaron un 4,1%, hasta situarse en 99,76 dólares el barril.
La Bolsa de Nueva York abrió al alza este miécoles, animada por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente, y en medio de la expectativa por un anuncio de Trump esta noche sobre un eventual fin del conflicto.
La reacción de Irán
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que la declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre la supuesta petición de la república islámica de un alto el fuego es falsa y carece de fundamento, informó la TV estatal.
El "no" a la guerra de Macron
El presidente Emmanuel Macron declaró que no se consultó a Francia sobre la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y que “no participa” en ella, en respuesta a las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump.
“Es totalmente cierto que Francia, a la que no se consultó y que no forma parte de esta ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel, no participa. No hay nada nuevo, es así desde el primer día, por lo que no hay de qué sorprenderse”, declaró en una entrevista emitida por la cadena japonesa NHK durante su visita a Tokio.
Apertura de Wall Street
La Bolsa e Nueva York abrió al alza, animada por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente luego de que el presidente Donald Trump mencionara un posible fin de la guerra “dentro de dos o tres semanas”.
En los primeros intercambios, el Dow Jones ganaba 0,69%, el Nasdaq 0,70% y el índice amplio S&P 500 0,56%.
Las claves del día
- Trump aseguró que Irán le pidió un alto al fuego en la guerra en Medio Oriente. El magnate fijó una condición: la liberación del estrecho de Ormuz, cuyo cierre provocó una grave disrupción económica a nivel mundial.
- El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en un mensaje dirigido al secretario general de Hezbollah libanés, el jeque Naim Qassem, prometió seguir apoyando al grupo respaldado por Irán contra Estados Unidos e Israel.
- El republicano sumó presión a sus aliados de la guerra y amenazó con abandonar la OTAN.
Donald Trump aseguró que Irán le pidió el alto el fuego en la guerra
En medio de una fuerte expectativa por el discurso a la nación anunciado para esta noche con un “importante anuncio” sobre la guerra en Medio Oriente, Donald Trump afirmó que Irán le pidió a Estados Unidos un “alto el fuego”, y que la Casa Blanca lo considerará una vez que el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por las fuerzas del régimen, “esté abierto, libre y despejado”.
“¡El nuevo presidente del régimen de Irán —mucho menos radicalizado y bastante más inteligente que sus predecesores— acaba de solicitar a Estados Unidos un alto el fuego! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. ¡Hasta entonces, pulverizaremos a Irán hasta el olvido o, como se suele decir, lo haremos retroceder a la Edad de Piedra!“, señaló esta mañana el presidente norteamericano en su cuenta de Truth Social.
Nuevo mensaje de Khamenei
El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en un mensaje dirigido al secretario general de Hezbollah libanés, el jeque Naim Qassem, prometió seguir apoyando al grupo respaldado por Irán contra Estados Unidos e Israel.
“Irán apoyará incondicionalmente al movimiento de resistencia”, añadía el mensaje, según Mehr.
EE.UU., ¿afuera de la OTAN?
Donald Trump está considerando seriamente retirar a Estados Unidos de la OTAN. Así lo afirmó el mandatario en una entrevista con The Telegraph, en la que calificó a la alianza como “un tigre de papel”.
“Nunca estuve convencido de la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel y además Vladimir Putin también lo sabe”, sostuvo al ser consultado por el diario británico sobre si reconsideraría la permanencia de Estados Unidos en la Alianza Atlántica tras el conflicto en curso con Irán.
El presidente estadounidense también se refirió a la reticencia de otros miembros de la OTAN ante la posibilidad de intervenir para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado durante el último mes y clave para el transporte del petróleo extraído en la región del Golfo.
Miembro de Hezbollah
El comandante del Frente Sur de Hezbollah, responsable de las actividades militares del grupo en el sur del Líbano, Hajj Yusuf Ismail Hashem, murió en un ataque de la Armada israelí en Beirut, anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
De acuerdo con una fuente de seguridad libanesa y una fuente de Hezbollah, Hashem era “el jefe militar para Irak”. Para las FDI, era un “comandante de alto rango con más de 40 años de experiencia y una figura central en la organización terrorista”.
Según informes de medios israelíes, Hashem asumió el mando del Frente Sur en septiembre de 2024, sucediendo a Ali Karaki, quien murió junto con el líder Hassan Nasrallah, en un ataque israelí.
Irán, contra Qatar y Kuwait
Irán atacó un petrolero frente a la costa de Qatar y el Aeropuerto Internacional de Kuwait a primera hora del miércoles, mientras Teherán se mantenía implacable en sus ataques contra sus vecinos árabes del golfo Pérsico, al tiempo que reconocía por primera vez contactos directos con Washington sobre un posible alto el fuego.
Israel lanzó avisos por fuego entrante desde Yemen e Irán, mientras lanzaba sus propios ataques en Líbano que mataron al menos a cinco personas.
Un ataque aéreo en Teherán pareció haber alcanzado el antiguo complejo de la Embajada de Estados Unidos, que está controlado por la Guardia Revolucionaria de Irán desde la crisis de los rehenes de 1979. Testigos dijeron que edificios fuera del enorme complejo tenían las ventanas reventadas y que parece que el ataque ocurrió dentro de la instalación amurallada.
Estrecho de Ormuz
Reino Unido organizará esta semana una reunión de más de treinta países dispuestos a movilizarse para restaurar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, muy perturbado por la guerra, anunció el miércoles el primer ministro británico, Keir Starmer.
“Reino Unido reunió ya a 35 naciones en torno a nuestra declaración de intención de actuar unidos por la seguridad marítima en el Golfo”, afirmó.
El primer ministro británico no especificó la fecha de la reunión, indicando que será “más adelante esta semana”.
Watch my press conference live. https://t.co/ZXx4qGaDBI— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 1, 2026
La guerra en Alemania
Los principales institutos económicos recortaron sus previsiones de crecimiento para Alemania y advirtieron que el alza de inflación por la guerra golpeará con fuerza a la principal economía europea.
La nueva previsión de crecimiento para la economía alemana es de 0,6% en 2026, señalaron los siete institutos, que en septiembre pronosticaron 1,3%, mientras que se prevé que la inflación aumente al 2,8%, frente al 2,0%.
“El shock de los precios de la energía desencadenado por la guerra con Irán afecta gravemente a la recuperación”, afirmó el economista Timo Wollmershaeuser, del instituto Ifo. Añadió que el aumento del gasto público, no obstante, “evita una caída más pronunciada”.
El Gobierno argentino declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista
El gobierno argentino declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista e informó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet). La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente.
Según indica el comunicado, la decisión se vincula con que los atentados ocurridos en la Argentina durante la década de 1990, a Embajada de Estado de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), según determinan investigaciones judiciales, “fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionarias”.
La incorporación del CGRI al REPET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de limitar su capacidad de acción en el país y proteger al sistema financiero de posibles usos ilícitos. La medida fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
El presidente Javier Milei, según se indica en el comunicado, sostuvo que la decisión busca saldar una “deuda histórica” con los familiares de las víctimas de los atentados y reafirma el compromiso del Gobierno con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
April 1, 2026
Este miércoles: Trump hablará en cadena nacional sobre Irán
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará una cadena nacional este miércoles por la noche en donde se referirá a la guerra en Medio Oriente contra Irán.
TUNE IN: Tomorrow night at 9PM ET, President Trump will give an Address to the Nation to provide an important update on Iran.— Karoline Leavitt (@PressSec) March 31, 2026
China y Pakistán proponen un plan de 5 puntos para frenar la guerra
Los ministros de Relaciones Exteriores de China y Pakistán, Wang Yi e Ishaq Dar, presentaron un plan en cinco puntos para “restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y en la región de Medio Oriente” después de un encuentro en Pekín en el que establecieron “fortalecer la comunicación estratégica y la coordinación respecto a la situación en Irán y otras cuestiones internacionales de interés mutuo”.
PR No.85/2026— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 31, 2026
Five-Point Initiative of China and Pakistan for Restoring Peace and Stability in the Gulf and Middle East Region (Beijing, March 31,2026) pic.twitter.com/JAkSsro17a
- Acceso de la asistencia humanitaria a todas las áreas afectadas;
- El inicio “lo antes posible” de negociaciones de paz con un llamado a las partes a abstenerse del uso o la amenaza de la fuerza durante las negociaciones;
- La detención de los ataques contra civiles y objetivos no militares, como las infraestructuras energéticas y nucleares y las plantas de desalinización;
- El rápido restablecimiento del “paso seguro para los barcos civiles y comerciales” en el Estrecho de Ormuz;
- Un “verdadero multilateralismo” y a la “primacía de la Carta de las Naciones” para fomentar el logro de un acuerdo de paz.
Intensos ataques israelíes sobre Beirut
La capital del Líbano fue blanco de ataques durante la noche de este martes. El ejército israelí afirmó que en la agresión fue alcanzado un alto comandante de Hezbollah y otro militante de la organización terrorista.
Según informaron a Reuters fuentes de seguridad, se observaron columnas de humo que se elevaban desde el barrio de Jnah, en las afueras del sur de Beirut, mientras que varias explosiones “fuertes” sacudieron partes de la ciudad.
El martes por la mañana, el Ministerio de Salud del Líbano informó que ocho personas habían muerto a causa de los ataques israelíes en el sur del país, entre ellas un paramédico.
Trump sugiere un nuevo plazo para el final de la guerra con Irán y lanza otro mensaje a los aliados de EE.UU. por el estrecho de Ormuz
En medio de la convulsión global por la guerra en Medio Oriente, que transita su quinta semana, el presidente Donald Trump abrió la puerta para que Estados Unidos ponga fin al conflicto bélico con Irán “en dos o tres semanas”, al sugerir que la Casa Blanca había logrado en gran medida sus objetivos militares y que dejaría en manos de otras naciones la resolución de los estragos relacionados con el bloqueo al estratégico estrecho de Ormuz.
“Las fuerzas de Estados Unidos se habrán marchado o habrán terminado con la guerra creo que en dos semanas, o tal vez tres. Nos iremos, porque no hay razón para que nosotros estemos haciendo esto“, señaló el presidente norteamericano en el Salón Oval. El líder republicano dio una serie de declaraciones contradictorias respecto al cronograma de la guerra y anteriormente ya había vaticinado un final inminente para el conflicto.
De hecho, en el mismo evento, pareció contradecirse respecto a cuándo podría finalizar la intervención militar. “Cuando consideremos que han sido devueltos a la Edad de Piedra por un largo periodo de tiempo y que no desarrollarán un arma nuclear, entonces nos marcharemos”, señaló. “Tengamos o no un acuerdo, es irrelevante”, amplió.
En tanto, Trump, quien más temprano había lanzado un fuerte reproche a los aliados de la OTAN por su negativa a involucrarse en las operaciones para despejar el estrecho de Ormuz, también apuntó que “esa no es una tarea” para Estados Unidos.
“Eso será para Francia, para quienquiera que utilice el estrecho. Pero creo que, probablemente, todo eso ya se ha despejado. Hoy escuché que una cantidad enorme de barcos estaba navegando a través de él”, explicó el mandatario, que en un posteo por la mañana en Truth Social se había mostrado visiblemente irritado.
El Departamento de Estado de EE.UU. "está al tanto" del secuestro de una periodista estadounidense en Irak
El Departamento de Estado de Estados Unidos está al tanto del presunto secuestro de una periodista estadounidense en Bagdad, Irak, informó el secretario adjunto Dylan Johnson.
“El Departamento de Estado ya cumplió con su deber de advertir a esta persona sobre las amenazas en su contra y continuaremos coordinándonos con el FBI para garantizar su liberación lo antes posible. Un individuo vinculado al grupo miliciano Kataib Hizballah, alineado con Irán y presuntamente implicado en el secuestro, ha sido detenido por las autoridades iraquíes”, escribió en la red social X.
Y sumó: “Irak mantiene una alerta de viaje de nivel 4, y se recomienda a los estadounidenses que no viajen a Irak por ningún motivo y que abandonen el país de inmediato. El Departamento de Estado recomienda encarecidamente a todos los estadounidenses, incluidos los miembros de la prensa, que acaten todas las recomendaciones de viaje”.
The U.S. Department of State is aware of the reported kidnapping of an American journalist in Baghdad, Iraq.— Dylan Johnson (@ASDylanJohnson) March 31, 2026
The State Department previously fulfilled our duty to warn this individual of threats against them and we will continue to coordinate with the FBI to ensure their…
Mi plan de paz de dos puntos para poner fin a la guerra con Irán
NUEVA YORK.– Si antes no estaba claro, ahora es innegable. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu iniciaron una guerra con Irán asumiendo que provocarían un cambio de régimen rápido y sencillo.
Subestimaron enormemente la capacidad de resistencia de los líderes iraníes que aún viven y su capacidad militar no solo para infligir daño a Israel y a los aliados árabes de Estados Unidos, sino también para bloquear la ruta marítima de petróleo y gas más importante del mundo.
Esto está causando graves daños a la economía global, incluyendo la bolsa de valores estadounidense, y Trump no tiene ni idea de cómo salir del aprieto que ha creado al iniciar una guerra sin considerar las consecuencias.
El papa León XIV pidió frenar la guerra con Irán antes de Pascua
El papa León XIV expresó su esperanza de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pudiera terminar antes de Pascua, en declaraciones a los reporteros mientras salía el martes del retiro papal en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, reportó la agencia AP.
“Me han informado que el presidente Trump declaró recientemente que quiere poner fin a la guerra. Esperamos que esté buscando una salida, que esté buscando una manera de reducir la violencia y los bombardeos, lo cual sería una contribución significativa para eliminar el odio que se está generando y que sigue creciendo constantemente en Medio Oriente y en otros lugares”, afirmó el sumo pontífice, que nació en Estados Unidos.
Sus declaraciones se produjeron durante la Semana Santa, el periodo más sagrado del año para los cristianos: “Debería ser el tiempo más santo y sagrado de todo el año. Es un tiempo de paz, un tiempo de mucha reflexión, pero como todos sabemos, de nuevo en el mundo, en muchos lugares, estamos viendo tanto sufrimiento, tantas muertes, incluso de niños inocentes”.
Israel anunció que ocupará partes del sur de Líbano tras la guerra
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el Estado judío prevé ocupar partes del sur del Líbano cuando finalice la guerra contra Hazbollah. “Al final de esta operación, las Fuerzas de Defensa de Israel se establecerán en una zona de seguridad dentro de Líbano, en una línea defensiva contra los misiles antitanque, y mantendrán el control de seguridad de toda la zona hasta el Litani”, expresó. El Litani es el río que fluye unos 30 kilómetros al norte de la frontera entre ambos países.
“El regreso al sur del Litani de más de 600.000 habitantes del sur del Líbano que fueron evacuados hacia el norte se impedirá por completo mientras no se garantice la seguridad y la protección de los habitantes del norte [de Israel]“, añadió.
Además aseguró que las casas de los pueblos libaneses adyacentes a la frontera con Israel “serán demolidas siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanún en Gaza” para “eliminar las amenazas a lo largo de la frontera que pesan sobre los habitantes del norte”.
El ministro de Defensa del Líbano, Michel Menassa, afirmó que las declaraciones de Katz reflejan “una clara intención de imponer una nueva ocupación del territorio libanés, desplazar por la fuerza a cientos de miles de ciudadanos y destruir sistemáticamente pueblos y ciudades del sur”.
Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio después de que Hezbollah atacara a Israel en represalia por la muerte del entonces líder supremo iraní Ali Khamenei el primer día de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, los ataques israelíes al Líbano mataron a más de 1200 personas, según el último balance del Ministerio de Salud.
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