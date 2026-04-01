Irán acusó a Estados Unidos de hacer exigencias “maximalistas e irracionales”

Medios iraníes aseguraron que la república islámica acusó a la potencia norteamericana de hacer exigencias “maximalistas e irracionales” para poner fin a la guerra en Medio Oriente, al tiempo que negó que haya negociaciones entre ambos países sobre un alto el fuego.

“Se recibieron mensajes a través de intermediarios, incluido Pakistán, pero no hay negociaciones directas con Estados Unidos”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, citado por la agencia de prensa Isna. “Estamos preparados para cualquier tipo de ataque, incluido un ataque terrestre”, señaló, citado por la televisión estatal.