Trump dice que aceptaría inversión china en petróleo de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que aceptaría inversiones chinas en la industria petrolera de Venezuela, que busca reanimar su economía tras la salida de su gobernante Nicolás Maduro.

Venezuela tiene una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, y en la última semana reformó sus leyes para abrir el sector a la inversión privada y extranjera.

China era el principal comprador de petróleo venezolano bajo Maduro, cuya captura el 3 de enero a manos de fuerzas estadounidenses fue condenada por el gobierno chino, lo que generó incertidumbre sobre las relaciones futuras de Caracas y Pekín.

"China es bienvenida para venir y haría un gran acuerdo sobre petróleo. Damos la bienvenida a China", declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

Destacó que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, acordó el viernes un pacto de cooperación energética con India.

"India está viniendo y van a comprar petróleo venezolano en lugar de comprarlo de Irán, así que ya hicimos ese acuerdo, el concepto del acuerdo, pero China es bienvenida a entrar y comprar petróleo", expresó el presidente estadounidense.

Trump, quien ha dicho que Washington está "a cargo" de Venezuela, señaló que Estados Unidos y Caracas se repartirán los beneficios del petróleo y aseguró que se está "llevando muy bien con la dirigencia de Venezuela. Están haciendo un muy buen trabajo".

"Vamos a vender mucho petróleo y vamos a dejarnos algo y ellos van a dejarse mucho, y les va a ir muy bien. Van a hacer más dinero del que jamás han hecho, y será beneficioso para nosotros", sostuvo.

Trump también sugirió que Estados Unidos buscaría un "acuerdo" con Cuba luego de amenazar con imponer aranceles a los países que le venden petróleo.

"Creo que ellos probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un acuerdo para que Cuba sea libre nuevamente", declaró Trump sobre las autoridades cubanas.