Trump dice que acuerdo con Irán "ya está completo"

El presidente Donald Trump dijo el domingo que un acuerdo de paz con Irán "ya está completo", además anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo.