Trump dice que EE.UU. golpea "muy duro" a Irán para honrar a estadounidenses muertos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el domingo que los últimos ataques militares contra Irán se estaban llevando a cabo en honor a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses muertos en los últimos días.

"Los golpeamos muy duro otra vez esta noche, y lo hicimos en honor a probablemente tres, probablemente tres grandes patriotas", declaró Trump a los periodistas al regresar a Washington tras la final de la Copa del Mundo.

Trump dijo que "nos sentimos muy mal" cuando le preguntaron sobre las bajas militares, y añadió que quienes murieron estaban luchando para que "Irán no pueda tener un arma nuclear".