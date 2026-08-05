Trump dice que el estrecho de Ormuz se abrirá "muy pronto" o Irán será "golpeado muy duramente"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró el martes que Irán sería "golpeado muy duramente" a menos que se reabra "muy pronto" el estrecho de Ormuz, durante una entrevista con Fox News.

Trump dijo que las conversaciones continuaban, mientras el medio Axios informó de un acuerdo provisional entre EE.UU., Irán y Omán para reabrir el estrecho, el cual Washington esperaba anunciar el miércoles.

"Estamos teniendo muy buenas conversaciones", agregó Trump durante una visita al estado de California, e insistió en que Irán quiere llegar a un acuerdo para terminar el conflicto que ya entró en su sexto mes.

El estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro mundial de petróleo y gas, ha sido el detonante de repetidas ofensivas de ambos bandos desde el 28 de febrero, cuando inició la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

"Lo único que importa es la acción. Y ellos quieren llegar a un acuerdo. Ya veremos qué pasa", añadió Trump.

En su informe, Axios citó en condición de anonimato a funcionarios regionales y a un funcionario estadounidense sobre un eventual arreglo de 60 días para el paso seguro por el estrecho.

Ese acuerdo —que no implicaría el pago de peajes— podría luego prorrogarse, según el reporte. Todo el tráfico hacia el Golfo utilizaría una ruta de navegación norte, y el tráfico de salida usaría una ruta sur, por aguas territoriales de Omán.