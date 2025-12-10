Trump dice que "hará una llamada telefónica" tras enfrentamientos entre Camboya y Tailandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea "hacer una llamada telefónica" el miércoles debido a la reanudación de los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya, que han provocado la evacuación de más de 500.000 personas.

Durante un mitin este martes con sus seguidores en Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, Trump enumeró varios conflictos en los que se ha involucrado diplomáticamente, y luego dijo: "Y odio decir esto, uno llamado Camboya-Tailandia, que comenzó hoy".

"Mañana tengo que hacer una llamada telefónica, y creo que lo entenderán", continuó el republicano. "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada telefónica y detener una guerra entre dos países muy poderosos'?", apuntó.

Trump impulsó una tregua entre Camboya y Tailandia en octubre durante una visita a Asia, pero fue suspendida por Bangkok semanas después por el estallido de una mina que hirió a varios soldados.

La disputa entre ambos vecinos se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe.

jgc/sla/cr/mas