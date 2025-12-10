Trump dice que "hará una llamada telefónica" tras enfrentamientos entre Camboya y Tailandia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea "hacer una llamada telefónica" el miércoles debido a la reanudación de los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya, que han provocado la...
- 1 minuto de lectura'
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea "hacer una llamada telefónica" el miércoles debido a la reanudación de los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya, que han provocado la evacuación de más de 500.000 personas.
Durante un mitin este martes con sus seguidores en Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, Trump enumeró varios conflictos en los que se ha involucrado diplomáticamente, y luego dijo: "Y odio decir esto, uno llamado Camboya-Tailandia, que comenzó hoy".
"Mañana tengo que hacer una llamada telefónica, y creo que lo entenderán", continuó el republicano. "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada telefónica y detener una guerra entre dos países muy poderosos'?", apuntó.
Trump impulsó una tregua entre Camboya y Tailandia en octubre durante una visita a Asia, pero fue suspendida por Bangkok semanas después por el estallido de una mina que hirió a varios soldados.
La disputa entre ambos vecinos se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe.
jgc/sla/cr/mas
- 1
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones del 8 al 12 de diciembre
- 2
¿Nieve en Florida? Cuáles son las posibilidades y cómo son los inviernos en el estado
- 3
El momento en que se desplomarán los termómetros en Texas por ola de frío invernal
- 4
Las nuevas imágenes de la NASA y la ESA muestran al 3I/ATLAS más activo antes de su encuentro cercano con la Tierra