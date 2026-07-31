Trump dice que la llegada de migrantes a Ceuta es "como una invasión"

El presidente Donald Trump comparó este viernes la crisis desatada por la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta con "una invasión" y advirtió a los estadounidenses del riesgo de que algo similar ocurra en su país.

"Vi ayer (jueves) lo de España, la catástrofe que ocurrió", dijo Trump en una reunión de gabinete celebrada en su residencia de descanso de Camp David, en Maryland. "Parece la invasión de un país por parte de cientos de miles de personas, y lo mismo nos va a ocurrir si los republicanos no son elegidos, solo que será peor, mucho más grande", sostuvo.