Trump dice que los ataques iraníes en Ormuz solo causaron daños a un buque surcoreano

El presidente Donald Trump restó importancia este lunes a los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz, que solo causaron daños en un buque surcoreano, según aseguró el mandatario

"Aparte del buque surcoreano, hasta este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Irán ha realizado "algunos disparos contra naciones no beligerantes", explicó.

"¡Quizás es el momento de que Corea del Sur se una a la misión!" para reabrir el estrecho a la circulación marítima, sugirió el presidente.

Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses habían "destruido" siete pequeñas embarcaciones militares iraníes. Un almirante estadounidense había dicho antes que eran seis embarcaciones, pero Teherán negó totalmente esas afirmaciones.