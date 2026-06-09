Trump dice que los pilotos están "bien" tras reporte de caída de helicóptero en Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó el martes que dos pilotos resultaron ilesos tras informes de que un helicóptero militar estadounidense cayó cerca del estrecho de Ormuz

Inicialmente no quedó claro si el helicóptero Apache fue atacado, sufrió un desperfecto mecánico u otro tipo de problema, informó el diario The New York Times, citando a dos personas con conocimiento del caso

"Los pilotos están bien, sí. Nadie herido", declaró Trump antes de partir de Nueva York, donde asistió a un partido de las finales de la NBA

"Mañana vamos a emitir un informe sobre eso", agregó, sin referirse a las causas del accidente

Trump también dijo que sus negociadores están en la "fase final" de las conversaciones para un acuerdo de paz en Oriente Medio, luego de que Irán e Israel detuvieron los ataques mutuos que amenazaron con reiniciar las hostilidades