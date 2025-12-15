Trump dice que presentará demanda contra la BBC antes del martes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que presentaría de forma inminente una demanda contra la BBC por la edición de su discurso de 2021 a sus partidarios antes del asalto al Capitolio en Washington.

En noviembre, los abogados de Trump le enviaron una carta a la BBC en la que acusan a la cadena de difamar al presidente por editar uno de sus discursos antes de los disturbios en el Capitolio en enero de 2021, y les dio un plazo de cinco días para disculparse y pagar una compensación.

Trump dijo entonces que demandaría a la cadena británica por entre US$1.000 y US$5.000 millones.

"Presentaremos esa demanda probablemente esta tarde o mañana en la mañana", dijo Trump este lunes a periodistas en la Oficina Oval, más de un mes después de amenazar por primera vez a la cadena británica.

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión en un documental difundido en 2024 de que Trump había incitado a una "acción violenta" antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

El caso puso al grupo en el ojo del huracán y provocó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

El presidente de la BBC, Samir Shah, aseguró el mes pasado que la cadena pública británica está decidida a defenderse frente a la amenaza de Trump.

"Quiero ser muy claro con ustedes: nuestra posición no ha cambiado. No hay ninguna base legal para una acción por difamación y estamos decididos a impugnarla", escribió Samir Shah, en un mensaje enviado al personal de BBC en ese momento.