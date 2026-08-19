Trump dice que se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong Un este año

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el miércoles que antes de fin de año se reunirá con el líder de Corea del Norte Kim Jong Un, en lo que sería el primer encuentro de ambos desde que el republicano regresó a la Casa Blanca.

Trump también dijo que Corea del Norte posee 57 armas nucleares "muy potentes", una referencia poco frecuente e inusualmente específica por parte de un presidente estadounidense sobre el arsenal atómico norcoreano.

"Sí, me reuniré con él", respondió Trump, interrogado si planeaba reunirse con Kim a finales de 2026 mientras mostraba a algunos periodistas las obras en curso en la Casa Blanca.

El Wall Street Journal informó que la cita podría tener lugar cuando el mandatario viaje a China para una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

Trump defendió sus planes de reunirse con Kim mientras EE.UU. libra una guerra con Irán que ha justificado con el argumento de impedir que Teherán se dote de una bomba atómica.

"Él tiene 57 armas nucleares muy potentes. Nunca se debió permitir que esto ocurriese (...) Si yo hubiera sido presidente, no lo habría permitido", dijo Trump.

"Pero las consiguió. Me entiendo muy bien con él. No puedo permitir que Irán tenga un arma nuclear. Y conozco muy bien a Kim Jong Un, y él va a estar bien", agregó.

El vínculo entre ambos volvió a primer plano cuando Trump decidió el domingo acortar unos ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, que, según él, enviaban una señal "inapropiada y hostil" dada su "buena relación" con Kim.

Trump y Kim se reunieron tres veces durante el primer período del republicano en la Casa Blanca (2017-2021).