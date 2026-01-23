Trump dice que vigila a Irán y envía una flota de la armada a la región

Donald Trump dijo el jueves que una flota de la Armada estadounidense se dirige hacia el Golfo, en medio de amenazas de acciones contra Irán por la represión de las manifestaciones en contra el gobierno de Teherán.

Trump retiró la semana pasada su amenaza de intervenir militarmente en Irán después de que la Casa Blanca anunciara que Teherán había suspendido las ejecuciones previstas de manifestantes.

Sin embargo, el presidente republicano confirmó el jueves que continúan los preparativos militares.

Medios de comunicación estadounidenses informaron la semana pasada que se ordenó al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que abandonara las maniobras en el mar de China Meridional y se dirigiera a Oriente Medio.

"Estamos vigilando a Irán", declaró Trump a los periodistas en el Air Force One mientras regresaba del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

"Saben que tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso... Tenemos una gran fuerza dirigiéndose hacia Irán", dijo el presidente. "Quizás no tengamos que usarla", añadió.

"Prefiero que no pase nada, pero los estamos vigilando muy de cerca".

Trump reiteró en su avión que su amenaza de usar la fuerza contra Irán había hecho que el gobierno islamista suspendiera 837 ejecuciones de manifestantes.

También confirmó que estaba dispuesto a dialogar con Teherán.

Las autoridades iraníes informaron el miércoles, en su primer balance de víctimas durante las protestas, de 3.117 muertes.

Grupos de derechos humanos afirman que el número real de muertos es mayor.