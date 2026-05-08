Por qué este 8 de mayo se celebra el Día de la Victoria en Estados Unidos

Este 8 de mayo, Estados Unidos celebra el Día de la Victoria por uno de los momentos más decisivos del siglo XX: la derrota de la Alemania nazi y el avance definitivo del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La conmemoración se estableció luego de que el presidente Donald Trump emitiera una proclamación oficial para declarar el denominado “Victory Day for World War II”, una jornada destinada a conmemorar el triunfo aliado frente al régimen y a homenajear a quienes participaron del conflicto bélico.

El significado histórico del 8 de mayo: el fin de la Segunda Guerra Mundial

El 8 de mayo de 1945 marcó el derrumbe definitivo del nazismo en Europa. Según recordó la proclamación presidencial firmada por Trump el 7 de mayo, ese día “la férrea dominación de la Alemania nazi se quebró” y la noticia de la victoria se extendió rápidamente por EE.UU.

Donald Trump presentó su proclamación en redes sociales Truth social de Trump

La jornada es conocida históricamente como el Día de la Victoria en Europa, también llamado VE Day por sus siglas en inglés (“Victory in Europe Day”). El acontecimiento simbolizó el final de años de enfrentamientos en el continente europeo y representó un punto de inflexión en la historia contemporánea.

En la proclamación oficial, también compartida en redes sociales, el mandatario estadounidense destacó que aquella victoria fue posible gracias al poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses y al trabajo conjunto con los países aliados. El documento remarca que la caída del régimen nazi significó un triunfo “sobre la tiranía y el mal”.

El rol de las tropas estadounidenses durante la guerra, según la proclamación de Trump

El texto presidencial hace un amplio repaso del papel que tuvieron las fuerzas militares estadounidenses durante el conflicto. La proclamación menciona algunas de las operaciones más emblemáticas desarrolladas por los Aliados en el frente europeo y resalta el coraje de los soldados norteamericanos en distintos escenarios de combate.

En su proclamación, Trump destacó distintos sucesos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial Mark Schiefelbein - AP

Entre los episodios históricos destacados aparecen:

El desembarco en las playas de Normandía.

La defensa durante la Batalla de las Ardenas.

Las campañas militares en el norte de África.

Los enfrentamientos en los bosques y territorios de Europa occidental.

Según la proclamación, las tropas estadounidenses combatieron en condiciones extremas hasta lograr el colapso definitivo de las fuerzas nazis. El documento también señala que el esfuerzo fue acompañado por millones de ciudadanos que colaboraron desde el frente interno, al sostener la producción y el apoyo logístico durante la guerra.

Trump afirma que la “ya legendaria” operación en Irán puede llegar a su fin

Trump proclamó el Día de la Victoria y dio un mensaje sobre las fuerzas militares de EE.UU.

Otro aspecto relevante de la proclamación de 2026 es el vínculo que establece Trump entre esta conmemoración histórica y el aniversario de la independencia estadounidense. En el texto oficial, el presidente estadounidense señaló que el país norteamericano atraviesa las celebraciones por los 250 años de independencia y aseguró que el legado de quienes lucharon en la Segunda Guerra Mundial debe mantenerse vigente.

La proclamación sostiene que EE.UU. honra a esos veteranos y caídos que fortalecieron sus Fuerzas Armadas y preservaron la capacidad militar del país norteamericano. El mandatario afirmó que las fuerzas militares estadounidenses deben seguir como “las más dominantes del mundo”, preparadas para proteger la soberanía nacional y enfrentar cualquier amenaza.