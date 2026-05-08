Se vienen tormentas severas en Florida y Texas, y rige una alerta por tornados en varias regiones de Estados Unidos

Una combinación de frentes fríos, aire húmedo e inestabilidad atmosférica marcará el clima de este viernes y el fin de semana en amplias zonas de Estados Unidos. Las previsiones anticipan lluvias persistentes, tormentas eléctricas severas y la posibilidad de fenómenos peligrosos, especialmente en sectores del sur y del centro del país norteamericano. Además del riesgo de granizo y ráfagas destructivas, algunas áreas también podrían registrar tornados aislados y precipitaciones excesivas.

Tormentas severas en Texas, Oklahoma y Kansas: las zonas con mayor riesgo este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que un frente que se extenderá desde el valle de Ohio hasta las Llanuras Centrales comenzará a debilitarse lentamente hacia la mañana del sábado. Sin embargo, antes de disiparse, favorecerá el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas eléctricas desde este viernes y hasta la siguiente madrugada.

Satélite De La NOAA Hoy

Según el Centro de Predicción Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), existe un riesgo leve de tormentas severas —nivel dos de cinco— que abarcará desde el sudeste de Kansas hasta amplias zonas del centro y este de Oklahoma y el norte de Texas.

Los especialistas señalaron que durante la tarde y la noche del viernes podrían formarse tormentas dispersas capaces de producir granizo de gran tamaño y ráfagas de viento destructivas.

El SPC detalló que las primeras tormentas comenzarán a desarrollarse durante las primeras horas de la tarde sobre sectores del norte y centro de Missouri, para luego expandirse hacia el sudoeste, hasta alcanzar partes del sudeste de Kansas y el norte de Oklahoma durante el transcurso de la tarde y la noche.

Dentro de la zona de mayor amenaza, los meteorólogos advirtieron que algunas células tormentosas podrían adquirir características supercelulares, lo que favorecería inicialmente la caída de granizo de hasta dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro.

El organismo también explicó que, aunque el potencial tornádico será limitado en buena parte de la región debido a condiciones menos favorables en los niveles bajos de la atmósfera, no se descarta la formación de algunos fenómenos aislados, especialmente sobre el noreste de Oklahoma y el sudeste de Kansas hacia el anochecer.

Alertan por lluvias intensas e inundaciones en el valle del Mississippi y la costa del Golfo

Otro de los focos de preocupación estará ubicado sobre sectores del valle bajo del Mississippi. De acuerdo con el NWS, un frente estacionado cerca de la costa del Golfo favorecerá el desarrollo continuo de tormentas desde este viernes hasta el sábado por la noche.

Las precipitaciones podrían alcanzar intensidad considerable en algunos puntos, motivo por el cual el organismo emitió un riesgo leve de lluvias excesivas sobre partes de esa región. La amenaza estará vinculada principalmente a acumulados importantes de agua en cortos períodos de tiempo, situación que podría derivar en anegamientos urbanos y crecidas localizadas.

Meteorólogos advierten sobre la formación de superceldas que podrían producir granizo de hasta 2 pulgadas (5 centímetros) de diámetro en sectores de Kansas y Missouri NWS

El SPC agregó que desde la costa superior de Texas hasta sectores del norte de Florida se desarrollarán tormentas dispersas impulsadas por el avance de perturbaciones atmosféricas provenientes del norte de México.

Aunque muchas de esas tormentas permanecerán elevadas y algo desorganizadas, existirán condiciones suficientes para episodios aislados de granizo y ráfagas localmente intensas.

En áreas cercanas a la costa del Golfo, los especialistas no descartaron la posibilidad de algún tornado breve asociado a tormentas que logren fortalecerse sobre un ambiente más húmedo e inestable.

Florida, Texas y Alabama bajo alerta por tormentas severas y posibles tornados

El panorama meteorológico tampoco será tranquilo sobre Florida. El SPC anticipó que el norte del estado experimentará tormentas durante la tarde del viernes en asociación con el frente frío y la brisa marina del Atlántico.

Las proyecciones muestran una atmósfera muy húmeda y favorable para tormentas capaces de organizarse rápidamente. Según el centro de predicción, algunas células podrían desarrollar estructuras supercelulares y producir granizo y ráfagas de viento localmente severas.

Mientras tanto, desde Texas hasta Alabama persistirá un ambiente cargado de humedad, que alimentará nuevas rondas de tormentas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. El SPC indicó que otra tanda de actividad eléctrica podría extenderse sobre sectores del valle bajo del Mississippi con riesgo adicional de granizo aislado y vientos fuertes.

El SPC estableció un Riesgo Leve (nivel 2 de 5) para el centro y este de Oklahoma y el norte de Texas ante el desarrollo de tormentas severas SPC

El fin de semana seguirá con tormentas severas y riesgo de tornados en EE.UU.

Las condiciones inestables persistirán durante el sábado y se prolongarán incluso hasta las primeras horas del domingo. El NWS informó que un segundo frente frío avanzará desde el centro de Canadá hacia las Llanuras Centrales y el valle medio del Mississippi, mientras se desplaza hacia el noreste de EE.UU.

Ese sistema favorecerá nuevas áreas de lluvia desde el noreste estadounidense hasta las Llanuras del Sur. Paralelamente, volverán a desarrollarse tormentas severas sobre partes del sur entre el sábado y la madrugada del domingo.

Por ese motivo, el SPC emitió otra área de riesgo leve —nivel dos de cinco— para tormentas severas sobre las Llanuras del Sur. Las amenazas principales volverán a incluir abundante actividad eléctrica, ráfagas intensas, caída de granizo y algunos tornados aislados.

Los especialistas remarcaron que la atmósfera mostrará suficiente energía e inestabilidad como para sostener tormentas organizadas durante varias horas consecutivas. Esto podría traducirse en episodios de mal tiempo más prolongados en Oklahoma, Kansas y Texas.