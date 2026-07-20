Trump elogia a España y celebra el Mundial como "uno de los mayores eventos" de la historia

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este domingo el Mundial de fútbol 2026 como "uno de los mayores eventos de cualquier tipo jamás celebrados", tras asistir a la final que le dio el triunfo a España, de la que dijo "jugó mejor" que Argentina.

"España jugó mejor, realmente, pero ambos equipos jugaron bien. Llegaron a la final. Fue muy emocionante, la verdad. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy igualado, así que fue fantástico", declaró Trump al término del encuentro en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York.

El mandatario, cuya presencia en el estadio fue recibida con una mezcla de aplausos y abucheos, participó en la ceremonia de premiación junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y entregó el trofeo de campeón a Rodri después de la victoria española.

"Nunca ha habido nada parecido", afirmó al referirse a la Copa del Mundo de la que Estados Unidos fue coanfitrión junto con México y Canadá.

"Estamos muy orgullosos de nuestro país. Estamos muy orgullosos del trabajo que hizo todo el mundo... Este fue uno de los mayores eventos de cualquier tipo que se hayan celebrado jamás", festejó.

El partido de este domingo, en el que España consiguió su segunda estrella, puso fin al mayor desafío logístico en la historia de los mundiales, con 48 equipos participantes, 104 partidos y 16 ciudades, de las cuales Estados Unidos acogió 11.