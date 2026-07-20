Trump habla con el primer ministro de Canadá en el Mundial tras amenazas por incendios forestales

El presidente Donald Trump dijo que mantuvo conversaciones el domingo, durante la final del Mundial, con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y reclamó compensaciones por los incendios forestales que han enviado humo hacia el noreste de EE.UU.

Trump amenazó a Canadá con aranceles antes del partido del domingo, que el humo amenazó con interrumpir.

"Tengo una buena relación con Mark Carney, pero ya saben, tenemos que detener los incendios allá arriba", dijo Trump a los periodistas después de regresar a Washington.

"Si podemos ayudarlos, los ayudaremos. Pero tal vez deberían pagarnos algún tipo de indemnización o algo así, o deberíamos imponer algunos aranceles".

Densas nubes de humo de los incendios forestales que bajan desde Canadá y el norte de Minnesota provocaron alertas de calidad del aire poco saludable en todo EE.UU.

El viernes, Trump acusó a Canadá de "negligencia deliberada" y dijo que "el costo de esta contaminación debe, por necesidad, sumarse a los aranceles que Canadá está pagando actualmente".