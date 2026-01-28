Trump insta a Irán a negociaciones nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la posibilidad de un nuevo ataque si Irán no llega a un acuerdo sobre armas nucleares, en un mensaje este miércoles luego de que Teherán descartara negociaciones.

"Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo - NO ARMAS NUCLEARES", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, al destacar que un importante contingente de la Marina estadounidense se dirige hacia ese país.

Trump evocó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado y aseguró que "el próximo será mucho peor"