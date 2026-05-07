Trump le da a la UE hasta el 4 de julio para implementar el acuerdo comercial con EE.UU.

Donald Trump anunció el jueves que daba de plazo hasta el 4 de julio a la UE para poner en práctica el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Pasado ese plazo, los aranceles impuestos por Washington a la UE "se dispararían inmediatamente a niveles mucho más elevados", advirtió el presidente estadounidense en su red social Truth Social

El republicano afirmó que ya había hablado con Ursula von der Leyen para anunciarle la fecha

El 4 de julio de este año se conmemoran los 250 años desde que las colonias americanas declararon su independencia del dominio británico

El bloque de los 27 miembros de la UE y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo el pasado mes de julio por el que se fijaban los aranceles sobre la mayoría de los productos de la UE en un 15%

La versión definitiva del pacto aún debe ser aprobada por los Estados miembros, lo que ha provocado frustración en Washington

Trump prometió la semana pasada aumentar los aranceles sobre los coches y camiones de la UE al 25% por incumplir el acuerdo

Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, afirmó que quería mantener el "impulso positivo" en las conversaciones con los eurodiputados el 19 de mayo

"¡He estado esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial que acordamos en Turnberry, Escocia, el mayor acuerdo comercial de la historia!", añadió Trump en Truth Social

A finales de marzo, los legisladores de la UE dieron luz verde al acuerdo arancelario con Trump, pero también solicitaron salvaguardias adicionales

A pesar de la aprobación condicional del Parlamento Europeo, el acuerdo debe negociarse con los Estados miembros de la UE antes de que el bloque pueda aplicarlo