Trump ordena vaciar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln y crece la controversia por los daños

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump anunció el lunes por la noche que el estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue completamente vaciado para iniciar nuevas reparaciones, en medio de una creciente controversia sobre los daños detectados en la estructura y las causas detrás de su deterioro.

La decisión llega tras semanas de acusaciones del mandatario estadounidense contra supuestos actos de vandalismo, en un contexto marcado por fallas técnicas, investigaciones judiciales y cuestionamientos políticos.

New footage of the halfway-drained Reflecting Pool reveals a splotchy floor and no visible "350-foot gash" pic.twitter.com/5Gd9xAswqI — FactPost (@factpostnews) July 13, 2026

“Hoy vaciamos el hermoso ‘Estanque Reflectante’ para reparar los destrozos y los daños causados por los vándalos hace dos semanas”, escribió Trump en su red Truth Social. Según explicó, el Departamento de Parques Nacionales debió retirar el agua para intervenir sobre problemas de estanqueidad y restaurar la superficie. “Pronto se volverá a llenar y se pondrá de nuevo en funcionamiento”, añadió. Los problemas de estanqueidad ocurren cuando un sistema pierde su capacidad de bloquear el paso de fluidos (líquidos, gases o polvo), causando fugas o filtraciones.

Trump anuncia el vaciamiento del estanque

El episodio se inscribe dentro de un ambicioso plan impulsado por la Casa Blanca para renovar el icónico espejo de agua como parte de los preparativos para el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Trump había anunciado en abril su intención de modernizar el estanque y exhibirlo como una de las piezas centrales de las celebraciones patrias. Sin embargo, el proyecto acumuló contratiempos desde sus primeras etapas.

A comienzos del verano boreal, el agua del estanque adquirió un tono verde fluorescente debido a la proliferación de algas, lo que generó críticas públicas y obligó a intervenciones adicionales. Poco después, aparecieron grietas y desprendimientos en la superficie recién renovada, lo que profundizó las dudas sobre la calidad de las obras. En ese contexto, el gobierno apuntó a actos de vandalismo como explicación principal de los daños.

El Servicio de Parques Nacionales informó el mes pasado que la superficie había sido cortada con un objeto afilado, posiblemente un cuchillo, aunque no detalló públicamente las pruebas que sustentan esa hipótesis. Trump reforzó esa versión al asegurar que los daños incluían cortes de hasta 274 metros de largo y que el revestimiento del fondo había sido levantado “con gran fuerza”.

Detenciones y causas judiciales

Las autoridades detuvieron a varias personas en relación con estos hechos. Entre ellas se encuentra el expiragüista olímpico estadounidense David Hearn, quien fue acusado de haber arrancado parte del sellador del fondo del estanque.

La semana pasada, Hearn se declaró inocente ante el Tribunal Superior de Washington D.C. y sostuvo que solo tocó el material por curiosidad durante una pausa en un recorrido en bicicleta de más de 100 kilómetros. Según su versión, soltó el fragmento cuando un empleado del parque se lo indicó.

El caso generó controversia, ya que los abogados de Hearn y otros críticos de la administración calificaron la acusación como un intento de responsabilizar a individuos por fallas estructurales del proyecto. Al menos otras tres personas también enfrentan cargos menores por presuntamente retirar fragmentos de pintura, y todas se declararon inocentes en sus primeras comparecencias judiciales.

U.S. Attorney Jeanine Pirro said National Park Service employees claimed they saw Olympian David Hearn "forcefully and violently pulling up and removing the bottom liner" of the Reflecting Pool.



“A parks employee actually told Hearn to stop, to stop his behavior and stop what he… pic.twitter.com/fsJkfEQFjp — CBS News (@CBSNews) July 3, 2026

Mientras tanto, Trump insistió en que los responsables deben enfrentar consecuencias severas. “Deberían pagar un alto precio por el daño causado”, afirmó, al tiempo que prometió que las pruebas serán presentadas en los tribunales. Ante consultas de la prensa sobre la evidencia, el mandatario respondió que “se verá en el momento oportuno”.

Proyecto bajo la lupa

Desde el gobierno, el secretario del Interior, Doug Burgum, respaldó la decisión de vaciar nuevamente el estanque y sostuvo que la medida ya estaba prevista como parte del mantenimiento. En una entrevista reciente, también mencionó la necesidad de limpiar posibles residuos de los fuegos artificiales del Día de la Independencia celebrados en el National Mall, en un evento que Trump calificó como el mayor espectáculo del mundo.

Una persona se detiene a mirar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que está parcialmente vacío Jose Luis Magana - FR159526 AP

El proyecto del estanque también quedó bajo la lupa del Congreso. Legisladores demócratas iniciaron investigaciones para determinar el uso de fondos públicos y evaluar la ejecución de los contratos adjudicados. La empresa Green Water Solutions, con sede en Ohio, recibió 1,7 millones de dólares para instalar un sistema de purificación, mientras que Atlantic Industrial Coatings, de Virginia, obtuvo un contrato de 14,7 millones para tareas de pintura e impermeabilización.

Pese a las críticas, Burgum defendió a las compañías contratadas y aseguró que no se abrirán nuevas licitaciones para las próximas reparaciones. “Utilizaremos la misma empresa porque hicieron un trabajo fantástico”, afirmó en declaraciones televisivas.

Agencia AP y diario The New York Times