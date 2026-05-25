Trump pide a Riad y Doha normalizar relaciones con Israel como parte de plan de paz con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió el lunes a países de mayoría musulmana, en primer lugar a Arabia Saudita, Catar y Pakistán, que normalicen sus relaciones con Israel como parte de un posible acuerdo de paz sobre Irán.

En un largo mensaje en las redes sociales, Trump enumeró las naciones con cuyos líderes conversó el sábado sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán.

"Después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos para resolver juntos este rompecabezas tan complicado, debería ser una obligación que todos estos países, como mínimo, suscriban los acuerdos de Abraham".

"Los países de los que se habló son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (¡ya es miembro!), Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin (¡ya es miembro!)".

Firmados en 2020 y auspiciados por Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca, los acuerdos de Abraham llevaron a la normalización de las relaciones entre Israel y países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán.

Pero numerosos Estados se han negado hasta ahora a sumarse a este proceso, en particular Arabia Saudita, así como Siria y Líbano, vecinos de Israel.

Aunque fueron bien recibidos en los círculos diplomáticos como un paso hacia un Oriente Medio más pacífico, siguen siendo impopulares entre la opinión pública en muchas partes de la región, en buena medida porque no abordan el conflicto palestino-israelí.

"Es posible que uno o dos tengan un motivo para no hacerlo, y eso será aceptado, pero la mayoría debería estar lista, dispuesta y en condiciones de hacer que este acuerdo con Irán sea un acontecimiento mucho más histórico de lo que, de otro modo, sería", escribió Trump en su publicación en Truth Social.

"Debería empezar con la firma inmediata por parte de Arabia Saudita y Catar, y todos los demás deberían seguir su ejemplo. Si no lo hacen, no deberían formar parte de este acuerdo, ya que eso demuestra mala intención", añadió.