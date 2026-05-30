Trump planea hacer un mitin luego de que varios artistas cancelaran sus conciertos para el 4 de julio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que estaba considerando encabezar un mitin en Washington después de que varios artistas cancelaran su participación en las celebraciones del 250 aniversario del país.

Poco después de ser anunciados en una serie de conciertos cerca del feriado del 4 de julio, varios grupos musicales desistieron de participar, algunos de ellos alegando la politización del evento.

Los eventos estaban programados para comenzar el 25 de junio como parte de una gran exposición en el National Mall organizada por Freedom 250, una entidad público-privada respaldada por Trump.

"Estoy pensando en traer a la atracción número uno en cualquier lugar del mundo, el hombre que reúne audiencias mucho mayores que Elvis en su mejor momento… y el hombre que algunos dicen que es el mejor presidente de la historia", publicó Trump en Truth Social, refiriéndose a sí mismo.

Además señaló que él podría "ocupar el lugar de estos 'artistas' de tercera categoría".

El mandatario agregó que pidió a sus asesores evaluar "la viabilidad" de hacer un mitin bautizado "AMERICA IS BACK" ("Estados Unidos ha vuelto").

"El miércoles, en Washington, a la misma hora y en el mismo lugar", agregó, donde "solo los grandes patriotas estén invitados".

El republicano no precisó la fecha ni a qué evento se refería.

La declaración se produjo un día después de que varios artistas, incluida la cantante de country Martina McBride y el roquero Bret Michaels, líder de la banda Poison, desistieran de los eventos respaldados por la Casa Blanca.

"Lamentablemente, lo que se nos presentó como una celebración de nuestro país se ha convertido en algo mucho más divisivo de lo que acepté que fuera", publicó Michaels en Facebook.

Trump ha intentado dejar su sello en las celebraciones. Una de ellas incluye una pelea de artes marciales mixtas en una arena emplazada especialmente en los jardines de la Casa Blanca y que tendrá lugar el 14 de junio, día de su 80 cumpleaños.