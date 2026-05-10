Trump presionará al presidente chino por Irán en visita a Pekín, según funcionario
El presidente Donald Trump presionará a su par chino, Xi Jinping, sobre Irán cuando visite Pekín la próxima semana, dijo el domingo un alto funcionario del gobierno, mientras el mandatario estadounidense busca un acuerdo para...
El presidente Donald Trump presionará a su par chino, Xi Jinping, sobre Irán cuando visite Pekín la próxima semana, dijo el domingo un alto funcionario del gobierno, mientras el mandatario estadounidense busca un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio
"Esperaría que el presidente ejerza presión", dijo el funcionario, bajo condición de anonimato, en una llamada con periodistas, y añadió que Trump ya ha presionado al líder chino en llamadas anteriores
El comercio, los aranceles y la inteligencia artificial también figurarán en la agenda de la visita, que tendrá lugar de miércoles a viernes
El funcionario señaló que Trump ha planteado ante Xi, en "múltiples ocasiones", la cuestión de los ingresos que China genera para Irán y Rusia a través de la venta de petróleo, así como la venta de bienes de doble uso (militar y civil). "Espero que esa conversación continúe", añadió
También es probable que se evoque el tema de las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a China en relación con la guerra en Irán, agregó el funcionario
Trump llegará a Pekín el miércoles por la noche, según informó a la prensa la subsecretaria principal de prensa, Anna Kelly, concretando finalmente un viaje previsto originariamente para marzo y postergado por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán
El jueves por la mañana se celebrarán en Pekín una ceremonia de bienvenida y una reunión bilateral con Xi, seguidas por una visita al Templo del Cielo esa misma tarde y un banquete de Estado por la noche, detalló Kelly
Posteriormente, el viernes, Trump y Xi mantendrán una reunión bilateral con té y un almuerzo de trabajo antes de que el líder estadounidense regrese a Washington
Kelly afirmó que la visita de Trump se centrará en "reequilibrar la relación con China y priorizar la reciprocidad y la equidad para restaurar la independencia económica estadounidense"
Estados Unidos y China estudiarán la posibilidad de prorrogar la tregua comercial de un año que ambos líderes acordaron en octubre del año pasado, si bien las tensiones siguen siendo elevadas a causa de los aranceles generalizados impuestos por Trump