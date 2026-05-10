Adiós al sueño americano: el prospecto mexicano de Grandes Ligas expulsado por “transporte ilegal de migrantes”

Humberto Cruz, lanzador mexicano de 19 años y uno de los prospectos más destacados de los San Diego Padres en las ligas menores de la MLB, se declaró culpable en noviembre de 2025 de un cargo federal por recibir dinero a cambio de transportar inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos, y fue sentenciado a 30 días de prisión con crédito por tiempo ya cumplido.

Adiós al sueño de un prospecto latino en la MLB

De acuerdo con documentos judiciales revelados por el San Diego Union-Tribune y The Athletic el 8 de mayo de 2026, Cruz renunció formalmente a sus derechos ante los agentes federales y reconoció que sabía que las personas que trasladaba no tenían estatus migratorio legal y que esperaba recibir 1.000 dólares por cada pasajero que recogiera.

El prospecto mexicano de Grandes Ligas expulsado por “transporte ilegal de migrantes” Padres de San Diego ML

Tras la condena, el jugador se autodeportó voluntariamente a México, donde actualmente reside, y los Padres lo colocaron en la lista restringida de ligas menores el 13 de marzo de 2026.

Una promesa del béisbol mexicano con futuro cancelado

Cruz, originario de Monterrey, había sido firmado por los Padres como uno de los pitchers más prometedores surgidos de México.

Baseball America lo ubicaba entre los cinco mejores prospectos de la organización al momento de su detención, y medios especializados lo describían como uno de los mejores lanzadores en la historia reciente del béisbol amateur mexicano.

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El acuerdo judicial que redujo los cargos del joven migrante

Los fiscales federales habían acusado inicialmente a Cruz de un delito grave por transporte de inmigrantes indocumentados con fines de lucro —pasible de hasta 10 años de prisión— y de un cargo menor por complicidad en la entrada ilegal al país.

En el marco de un acuerdo de culpabilidad cerrado en noviembre de 2025, Cruz se declaró culpable únicamente del cargo menor —complicidad en la entrada ilegal— y los fiscales desestimaron la acusación más grave.

Las circunstancias del incidente indican que Cruz fue detenido cerca de la frontera entre México y Arizona mientras conducía un vehículo en el que viajaban personas sin documentos migratorios en regla, según informó Univision.

La detención habría ocurrido en 2024, período durante el cual el jugador ya formaba parte del sistema de ligas menores de los Padres.

Consecuencias migratorias y deportivas

Bajo la legislación migratoria de Estados Unidos, la declaración de culpabilidad en un caso federal implica la revocación automática de la visa de trabajo para ciudadanos extranjeros no residentes permanentes.

Para Cruz, eso significa que no podrá volver a jugar en ninguna organización de la MLB durante al menos cinco a diez años, ya que sin visa de trabajo no puede residir ni desempeñarse profesionalmente en territorio estadounidense.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.