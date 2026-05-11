Trump promete una "victoria total" en la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Estados Unidos saldrá completamente vencedor de la guerra contra Irán, en medio de un bloqueo entre Teherán y Washington para encontrar una salida al conflicto.

"Lograremos una victoria total", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y añadió que Irán piensa que él está bajo presión "pero no hay ninguna presión".

Sobre el fracaso hasta ahora en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, dijo: "El alto el fuego está con una enorme respiración asistida, como cuando entra el médico y dice: 'Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir'"