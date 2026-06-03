Trump querría a Vance y Rubio en una misma fórmula republicana para elecciones de 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles en una entrevista que los dos republicanos con más posibilidades de disputar su sucesión, el vicepresidente y su secretario de Estado, harían una fórmula imbatible si se presentaran juntos en 2028.

El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio son vistos ampliamente como fuertes aspirantes a competir por la nominación presidencial republicana de 2028, y también como rivales.

"Me gustan los dos. Me gustan juntos", dijo Trump en el pódcast del New York Post "Pod Force One", y añadió: "No sé cómo se les podría ganar si van juntos".

Los dos tendrían que ponerse de acuerdo, pero "se llevan muy bien", reflexionó Trump.

No se aventuró a decir quién debería encabezar la fórmula.

Ninguno de los dos ha declarado oficialmente su intención de presentarse, y Rubio, de 54 años, ha dicho públicamente que el vicepresidente es un amigo e insistido en que no se postulará en 2028 si Vance es candidato.

Recientes encuestas sugieren que Vance y Rubio están prácticamente empatados entre los votantes republicanos.

El mes pasado, Rubio acaparó titulares por manejar con soltura una rueda de prensa en la Casa Blanca, respondiendo preguntas sobre Irán, Cuba y China con un estilo relajado y toques de humor, y con poco del tono incendiario que Trump suele desplegar en sus apariciones en la sala de prensa.