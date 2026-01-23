Trump retira invitación al primer ministro de Canadá para integrar su Junta de Paz

El presidente estadounidense Donald Trump retiró el jueves la invitación que había hecho al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para unirse a la Junta de Paz que lanzó recientemente

"Por favor, que esta carta sirva para comunicar que la Junta de Paz retira la invitación dirigida a usted respecto a la adhesión de Canadá", escribió Trump en su plataforma Truth Social

Carney captó la atención internacional esta semana por sus comentarios acerca de una "ruptura" en el sistema global de gobernanza liderado por Estados Unidos. Su gobierno también ha dicho que no pagaría para unirse a la entidad de resolución de conflictos globales ideada por Trump