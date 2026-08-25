Trump se juega el apoyo republicano en Carolina del Sur en las midterm elections: “Finjan que estoy en la boleta”

Donald Trump respaldó la campaña de la senadora Darline Graham de cara a la segunda vuelta republicana por el Senado en Carolina del Sur que se celebra este martes 25 de agosto. En un evento del partido, el presidente la elogió al afirmar que “solo sabía poner a Estados Unidos primero”.

El apoyo de Donald Trump a Darline Graham

El republicano presentó su postura sobre las elecciones en un evento en Myrtle Beach realizado el pasado 21 de agosto. Allí remarcó que Graham “solo sabía poner a Estados Unidos primero” y que los votantes se sentirían muy orgullosos de darle su voto.

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“Vamos a elegir a la senadora Darline Graham para que luche por Carolina del Sur y para que siempre ponga a Estados Unidos en primer lugar”, dijo.

Trump bromeó sobre la relación de Graham con su difunto hermano y pidió a los votantes que acudieran a las urnas como si él mismo figurara en la boleta. “Lo que realmente quiero que hagan es fingir, por favor, que yo estoy en la boleta”, expresó.

Apoyo de Donald Trump a Darline Graham de cara a la segunda vuelta en Carolina del Sur

La campaña de Trump ha contado con un respaldo financiero de última hora. El PAC aliado de Trump, MAGA Inc., invirtió entre US$800 mil y US$830 mil en llamadas telefónicas automatizadas y envíos masivos de mensajes de texto en favor de la campaña de Graham, según Politico.

De igual modo, operó entre bastidores para alinear apoyos de peso en el estado. Habría llamado al gobernador Henry McMaster, logrando que este hiciera público su respaldo oficial a Graham el mismo día del mitin en Myrtle Beach, y también habría persuadido al representante Russell Fry (antiguo competidor en la primera ronda) para que respaldara a la senadora.

El gobernador Henry McMaster apoyó a Darline Graham poco después del respaldo del presidente Donald Trump X/@henrymcmaster

“Darline Graham ha dado un paso al frente y se ha dedicado de inmediato a servir al pueblo de Carolina del Sur. Durante su tiempo en el Senado de Estados Unidos, ha defendido los valores que caracterizan a los habitantes del estado, ha continuado la labor de Lindsey Graham y ha apoyado al presidente Trump para impulsar su agenda ‘Estados Unidos Primero’. Me enorgullece brindar mi pleno respaldo”, dijo el gobernador en su cuenta de X.

Quién es Darline Graham, la candidata respaldada por Donald Trump

Graham es la actual senadora republicana interina por Carolina del Sur y precandidata en las elecciones primarias especiales del Partido Republicano.

En 1976, cuando tenía solo 13 años, quedó huérfana después de que sus padres fallecieran con apenas 15 meses de diferencia. Su hermano mayor, el exsenador Lindsey Graham, se convirtió en su tutor legal, según CNN.

Darline Graham se juramentó para el escaño que ocupaba su hermano Lindsey J. Scott Applewhite - AP

En julio de este año, Graham murió a causa de una disección aórtica. Tras su muerte, McMaster la designó para ocupar su escaño hasta enero de 2027. Tras prestar juramento, se convirtió en la primera mujer en representar a Carolina del Sur en el Senado de Estados Unidos.

En la primera ronda de las primarias celebradas el pasado 11 de agosto, Graham quedó en primer lugar al superar al representante Ralph Norman (miembro del Freedom Caucus) por ocho puntos porcentuales.

No obstante, tras no obtener ninguno la mayoría absoluta, ambos pasaron a la segunda vuelta (en inglés, runoff) del 25 de agosto. El ganador de esta contienda disputará el puesto en las elecciones generales de noviembre contra la demócrata Annie Andrews.