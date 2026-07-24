Las primeras primarias demócratas de 2028 serían en Carolina del Sur: falta el voto pleno del partido

El Comité de Reglas y Estatutos del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) aprobó el viernes 24 de julio, en Washington, que las primarias de 2028 comiencen en Carolina del Sur el 22 de enero. La recomendación todavía requiere el voto del pleno del partido en agosto.

Cuándo serán las primarias demócratas de 2028

El calendario propuesto incluye seis contiendas antes del Supermartes. Carolina del Sur conservaría el primer lugar en el orden oficial del DNC, posición que ya ocupó en 2024, aunque ese año Nuevo Hampshire se adelantó y celebró una primaria no autorizada por el partido, según informó CNN.

Las primeras elecciones primarias demócratas de 2028 serían en Carolina del Sur Fotomontaje realizado con IA

Las fechas aprobadas por el panel son las siguientes:

Carolina del Sur: 22 de enero

22 de enero Nevada: 1° de febrero

1° de febrero Nuevo Hampshire: 8 de febrero

8 de febrero Nuevo México: 15 de febrero

15 de febrero Michigan: 22 de febrero

22 de febrero Virginia: 29 de febrero

29 de febrero Supermartes (Super Tuesday): 7 de marzo

Los demás estados podrán celebrar sus primarias a partir del Supermartes. El DNC había recibido solicitudes de 12 jurisdicciones interesadas en formar parte del período inicial.

La votación que definió a Carolina del Sur como el primer estado con primarias demócratas en 2028

La decisión puso fin a meses de gestiones de Carolina del Sur, Nevada, Nuevo Hampshire e Iowa. Los dirigentes de esos estados presionaron a los 49 integrantes del Comité de Reglas y Estatutos para obtener el primer lugar o ingresar en el grupo previo al Supermartes.

El debate principal enfrentó a Carolina del Sur con Nevada. Los miembros del comité discutieron la noche del jueves durante una cena que se extendió hasta después de la medianoche.

Carolina del Sur consiguió 26 votos, incluidos los apoyos de los copresidentes del panel. Nevada recibió 19 y Nuevo Hampshire obtuvo cuatro.

Christale Spain, presidenta del Partido Demócrata estatal, sostuvo que el partido necesita reforzar su presencia regional. “El Sur no es el pasado, es el futuro”, afirmó, y agregó que los demócratas deben comenzar a ganar allí, si pretenden “cambiar” el país norteamericano.

Qué otros estados buscaron posiciones anticipadas para las primarias demócratas

Nuevo México promovió su ingreso mediante gestiones de la gobernadora Michelle Lujan Grisham, quien envió notas manuscritas a los integrantes del comité. La mandataria argumentó que una elección temprana obligaría a los candidatos a mejorar su mensaje para los votantes latinos que se alejaron del partido en 2024.

Habrá sanciones contra jurisdicciones y aspirantes demócratas que incumplan el orden establecido por el DNC Fotomontaje realizado con IA

Virginia también compitió por un lugar debido al tamaño de su población afroamericana. Sin embargo, algunos dirigentes señalaron que sus dimensiones y el costo elevado de realizar campaña podían representar obstáculos.

Nuevo Hampshire defendió su función como territorio de prueba para medir el apoyo de los votantes independientes. Por su parte, Iowa intentó regresar al grupo inicial después de los problemas en el conteo de sus caucus de 2020.

Por último, Michigan apareció como una opción más competitiva en el Medio Oeste, pero algunos dirigentes expresaron preocupación por las divisiones internas del partido sobre Israel.

El pleno del DNC deberá ratificar el calendario de las elecciones primarias 2028

El comité demócrata completo analizará la propuesta durante su reunión de agosto en Austin, Texas. Algunos funcionarios prefieren postergar la resolución hasta después de las elecciones de mitad de mandato, mientras que otros advierten que una demora podría permitir que los aspirantes presidenciales anuncien sus candidaturas sin conocer el calendario definitivo.

Ken Martin, presidente del DNC, participa en el proceso, aunque no impulsó públicamente un orden específico. El dirigente había destacado la necesidad de ampliar la competitividad demócrata.

Según las reglas aprobadas por el DNC, los estados que realicen una contienda anticipada sin autorización pueden perder la totalidad de sus delegados y recibir una multa. Los candidatos que incumplan las normas también pueden quedar excluidos de los debates partidarios y perder el derecho a obtener delegados durante el período inicial.