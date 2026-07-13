La muerte de Lindsey Graham: ¿se celebrarán elecciones en Carolina del Sur para reemplazarlo?

La muerte del senador republicano Lindsey Graham, ocurrida a menos de cuatro meses de las elecciones generales de noviembre, abrirá un proceso político para cubrir su candidatura y su banca en el Senado. El procedimiento se desarrollará en Carolina del Sur, el estado al que representaba desde 2003.

Elecciones en Carolina del Sur para reemplazar a Lindsey Graham en la boleta republicana

De acuerdo con la legislación de Carolina del Sur, la muerte de un candidato que ya había ganado la primaria republicana activará un calendario extraordinario para seleccionar a quien ocupará su lugar en la boleta electoral de noviembre.

Según informó The New York Times, la Comisión Electoral estatal estableció una elección primaria especial para el 11 de agosto. El cronograma contempla varias etapas.

Los aspirantes podrán presentar oficialmente sus candidaturas a partir del 21 de julio , mientras que el período de inscripción concluirá el 28 de julio . Una vez cerrado ese plazo, la normativa dispone que la primaria especial se celebrará el segundo martes siguiente.

a partir del , mientras que el período de inscripción concluirá el . Una vez cerrado ese plazo, la normativa dispone que la primaria especial se celebrará el segundo martes siguiente. Si ningún postulante consigue la mayoría de los votos, el proceso continuará con una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

entre los dos candidatos más votados. Ese desempate se realizará el 25 de agosto y definirá al representante republicano que competirá en las elecciones generales previstas para noviembre.

Carolina del Sur mantiene una marcada inclinación conservadora y, antes del fallecimiento de Graham, el senador aparecía como favorito para obtener un quinto mandato consecutivo tras haber ganado cómodamente la primaria de su partido meses atrás.

Henry McMaster designará al reemplazo temporal de Lindsey Graham en el Senado

Mientras el Partido Republicano organiza la competencia para elegir un nuevo candidato, la vacante en el Senado también deberá cubrirse mediante otro mecanismo previsto por la ley estatal.

El gobernador Henry McMaster, también republicano, tendrá la facultad de designar a una persona para ocupar temporalmente el escaño hasta el 3 de enero de 2027, cuando concluirá el mandato que estaba ejerciendo Graham.

La Comisión Electoral estatal ha establecido una hoja de ruta acelerada que incluye una elección primaria especial el 11 de agosto @LindseyGrahamSC en X

Ese nombramiento podrá responder a distintas estrategias políticas. El gobernador tendrá la posibilidad de elegir a una figura que luego participe en la primaria especial para intentar conservar la banca de manera permanente o, por el contrario, designar a un funcionario de transición que solamente complete el período restante sin competir posteriormente.

La decisión también podría influir en la elección interna republicana. Contar con el respaldo explícito del gobernador podría fortalecer la candidatura de alguno de los aspirantes y modificar el equilibrio de una contienda que desde las primeras horas posteriores al fallecimiento del senador comenzó a mostrar numerosos interesados.

Consultado durante el programa “Meet the Press”, el presidente Donald Trump afirmó que ya tiene una persona en mente para ocupar el cargo, aunque evitó revelar públicamente el nombre.

“Tengo a alguien que creo que sería excelente”, sostuvo, antes de agregar que prefería no hablar todavía sobre posibles sucesores debido a la reciente muerte de Graham, explicó The New York Times.

Quiénes podrían competir en la primaria republicana de Carolina del Sur

Según informó The New York Times, distintos dirigentes republicanos ya analizan la posibilidad de competir por la nominación. Entre los nombres mencionados aparecen:

Mark Lynch , empresario que terminó segundo en la primaria republicana para el Senado y anunció inmediatamente que volvería a competir.

, empresario que terminó segundo en la primaria republicana para el Senado y anunció inmediatamente que volvería a competir. Russell Fry , representante federal y aliado cercano de Donald Trump.

, representante federal y aliado cercano de Donald Trump. Ralph Norman , congresista identificado con el sector conservador más duro del partido.

, congresista identificado con el sector conservador más duro del partido. Nancy Mace , representante federal que estudia lanzar su candidatura.

, representante federal que estudia lanzar su candidatura. Pamela Evette, vicegobernadora de Carolina del Sur, considerada tanto una posible candidata como una eventual designada temporal del gobernador.

Lynch fue el primero en oficializar su intención de participar. En un comunicado anunció que destinará 5 millones de dólares a una campaña de apenas un mes para intentar quedarse con la nominación republicana.

Sin embargo, previamente había expresado públicamente sus condolencias por el fallecimiento del senador y señaló que ese momento debía quedar al margen de las diferencias políticas.

El gobernador republicano Henry McMaster posee la facultad constitucional de nombrar a un sucesor interino que ocupará el escaño hasta el 3 de enero de 2027 @LindseyGrahamSC en X

Nancy Mace también alimentó las especulaciones sobre una eventual candidatura mediante una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una señal de que evaluará ingresar en la carrera.

Según The New York Times, el consultor republicano Walter Whetsell describió la situación como una oportunidad excepcional para numerosos dirigentes emergentes del partido, y anticipó una primaria con una gran cantidad de participantes.

Annie Andrews será la candidata demócrata al Senado por Carolina del Sur

Mientras los republicanos reorganizan su estrategia electoral, el Partido Demócrata ya cuenta con una candidata definida para noviembre.

La pediatra Annie Andrews será la representante demócrata en la elección general. Tras conocerse la muerte del senador, pidió dejar de lado las diferencias partidarias para reconocer su trayectoria de servicio público.

En un mensaje difundido el domingo, Andrews calificó a Graham como “un hombre de gran fe” y destacó tanto su carrera militar como su trabajo como representante del estado durante más de dos décadas.