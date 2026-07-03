Trump se pone en el centro de todo en unos politizados festejos por los 250 años de la independencia de EE.UU.

Guillermo Idiart 3 de julio de 2026 11:01 7 ' minutos de lectura Guardar Compartir Compartir LA NACION > Estados Unidos

WASHINGTON.- El stand del Departamento del Tesoro montado en la Gran Feria Estatal Estadounidense, una de las iniciativas de la Casa Blanca para celebrar en esta capital los 250 años de la independencia que se cumplen este sábado, sorprende a los visitantes con un puesto en el que los padres pueden inscribir a sus hijos menores en las “Cuentas Trump”, en las que “empieza el sueño americano”. Incluso ofrecen 1000 dólares por cada estadounidense nacido entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Al otro lado, una empleada muestra folletos que explican cómo aplicar a la versión limitada y conmemorativa del “Pasaporte 250″, otro controvertido lanzamiento del líder republicano que cuenta con un retrato de un serio Donald Trump, apoyado sobre su escritorio, junto a su firma y con el texto de la Declaración de Independencia de 1776 de fondo. “Es muy asombroso”, señala a LA NACION un turista alemán, vestido con la camiseta de su seleccionado en pleno fervor mundialista.

Personas se reúnen en el National Mall para ver un espectáculo de proyecciones sobre el Monumento a Washington por los festejos Matt Kaminsky - ZUMA Press Wire DPA

No son las únicas referencias al presidente, -reconocido por el culto a su personalidad- en la gigantesca muestra nacional en el National Mall de Washington de cara a los festejos por el 4 de julio, que fue lanzada por el propio Trump la semana pasada con un discurso en el que destacó los éxitos de su gestión y que terminó como más le gusta ante miles de simpatizantes: con la Banda de la Infantería de Marina -llamada “The President’s Own”- interpretando el hit de Village People Y.M.C.A., un himno del movimiento MAGA del mandatario.

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También hay carteles con la imagen de Trump que cuelgan en frentes de edificios públicos, un “pasaporte patriótico” y monedas conmemorativas con su rostro, discursos en actos de corte electoral y un comité organizador público-privado bajo el ala trumpista. Con múltiples iniciativas fieles a su estilo, el presidente transformó los actos por el 250° aniversario de la emancipación norteamericana del Imperio Británico en una exaltación de su propia figura, lo que dio pie a que se multipliquen las críticas de sus opositores en Estados Unidos.

Un espectáculo de drones ilumina el cielo junto al Independence Hall, en Filadelfia, en la antesala del Día de la Independencia Jack Auresto - AP

“Son formas con las que Trump, prosiguiendo esencialmente con su trayectoria de autopromoción de marca desde la presidencia, intenta imprimir su sello personal en el país", señaló a LA NACION el politólogo David Miller, experto en temas de gobierno en la American University, en Washington.

“El hecho de que el 250° aniversario de la independencia coincida con su presidencia le brinda una nueva oportunidad para vincular la celebración a su propia marca, parte integral de la estrategia que llevó a cabo durante toda su vida y que también es un elemento central de su segundo mandato", añadió Miller.

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El sábado a las 21.45 (hora local), ante miles de personas en el National Mall, el líder republicano será el protagonista central con un discurso a la nación. “Vamos a celebrar el mitin de Trump más espectacular de todos: un ‘homenaje a Estados Unidos’”, escribió el propio magnate en su red Truth Social. “El 4 de julio habrá cerca de 41°C [en Washington], y daré un discurso realmente largo solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa", anticipó.

Visitantes recorren la Gran Feria Estatal Estadounidense, organizada en Washington por los festejos de los 250 años de Estados Unidos JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El evento incluirá lo que se prevé sea “el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia” -desde las 22.30 (hora local)- y una potente demostración aérea con el nuevo Air Force One obsequiado por Qatar, cazas y bombarderos, acompañados de una selección de canciones clásicas del repertorio trumpista.

“Si les gustan los aviones, los fuegos artificiales y el presidente Trump, ¡estén ahí!”, invitó el mandatario, con un mensaje casi excluyente para sus opositores.

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Un día antes, esta noche, Trump encabezará una “celebración histórica” en el Monte Rushmore, el icónico monumento nacional en Dakota del Sur con los rostros en granito de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. Provocador, hace un mes el magnate publicó en Truth Social una imagen generada por Inteligencia Artificial en la que sumó su cara esculpida a las de los cuatro expresidentes. El debate entre sus detractores y partidarios fue automático.

Recreacionistas del Ejército de Massachusetts de 1775 marchan cerca del Independence Hall, en Filadelfia, por los festejos del 250° aniversario AL DRAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El protagonismo personal que Trump le imprimió a las celebraciones también generó divisiones en el Congreso, donde hace 10 años -cuando se conformó el comité bipartidista organizador “America 250″- se imaginaban este 4 de julio como una fecha capaz de unir a los estadounidenses en torno a los principios fundacionales y los valores democráticos. Nada de eso pasó y, en cambio, se convirtió en un nuevo foco de polarización política.

“Si la celebración del milagro de la democracia, surgido de la fundación de esta nación, se vuelve partidista, sería una vergüenza para todos nosotros”, lamentó el senador republicano Thom Tillis (Carolina del Norte).

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A medida que se acercó el 4 de julio, el rol central de “America 250″ fue reemplazado por la organización “Freedom 250″, creada por Trump y que asumió la gestión de los eventos más ambiciosos de la celebración. Entre ellos, la Gran Feria Estatal Estadounidense en el National Mall, en la que en los días previos hubo poca afluencia de público, y la pelea de UFC ante la Casa Blanca el día del cumpleaños 80 del presidente.

Varios artistas desistieron de participar en el lanzamiento de las celebraciones al alegar la politización del evento.

Un espectáculo de drones ilumina el cielo junto al Independence Hall, en Filadelfia, en la antesala de los festejos por la independencia Jack Auresto - AP

Legisladores demócratas que forman parte de “America 250″ culparon a Trump de socavar los esfuerzos bipartidistas destinados a conmemorar este Día de la Independencia. “Recuerdo el 200 aniversario en 1976 y cómo todo el país lo celebró unido. Es lamentable que esto parezca estar convirtiéndose en un evento más partidista“, señaló la senadora Jeanne Shaheen (New Hampshire).

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“En esencia, Trump está utilizando ‘Freedom 250′ para desplazar a ‘America 250’, con eventos que destacan la figura de Trump, su lugar en la historia y su visión de lo que es y debería ser Estados Unidos“, explicó Miller.

En otro de los stands gubernamentales de la Gran Feria Estatal Estadounidense, el Departamento de Agricultura recibe a los visitantes con una imagen de Trump y una frase de su repertorio: “Estados Unidos ha vuelto. Cada día lucharé por ustedes con cada aliento de mi cuerpo". Y los ejemplos siguen.

“Es una lástima que un puñado de gobernadores demócratas no quieran que sus estados participen en la muestra, pero ¿quién puede culparlos? Cuando alguien convierte el cumpleaños de Estados Unidos en un asunto centrado exclusivamente en su propia persona, no es de extrañar que muchos prefieran otro lugar para conmemorar la fundación de la nación", opinó en The Washington Post Jim Geraghty, principal corresponsal político de la revista conservadora National Review.

Una niña sostiene una bandera estadounidense durante la Gran Feria Estatal Estadounidense, organizada en Washington por los festejos del 250° aniversario JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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El 250° aniversario de la independencia llega además en un momento complejo para Trump, que enfrenta los peores índices de aprobación de su segunda gestión según las encuestas (solo 39%) de cara a las elecciones de medio término de noviembre, y un pesimismo marcado por el presente y el futuro de la democracia norteamericana.

En Estados Unidos, la satisfacción con la democracia disminuyó del 37% en 2025 al 30% este año, según un estudio del mes pasado del Pew Research Center, explicado en gran medida a una merma entre los republicanos.

Trump habla durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Medora, Dakota del Norte Julia Demaree Nikhinson - AP

Y, si se trata de mirar a un futuro lejano, una encuesta reciente de Reuters/Ipsos reveló que el 38% de los norteamericanos no cree que Estados Unidos perdure como un país unido dentro de 250 años. Otra muestra de las profundas divisiones sobre cómo se percibe la nación a sí misma, alejada del “más maravilloso tributo a Estados Unidos” que Trump prometió para este 4 de julio.

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