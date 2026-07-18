Trump se une a quienes cuestionan la táctica de Tuchel con Inglaterra

El presidente estadounidense Donald Trump se sumó este viernes a la larga lista de críticos de la táctica empleada por Inglaterra en la semifinal del Mundial, en la que cayó 2-1 contra Argentina.

Durante una recepción en Nueva York junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mandatario lanzó una crítica leve a la decisión del entrenador alemán Thomas Tuchel de adoptar un planteamiento defensivo después de que Inglaterra se adelantara en el marcador frente a Argentina, en el partido del miércoles en Atlanta.

Trump también mencionó al capitán de Inglaterra, Harry Kane, con quien jugó una partida de golf en Florida hace 18 meses. "Tienen un gran jugador en Inglaterra, con el que jugué al golf: Harry", dijo Trump.

"Quizás cometieron un error al convertirlo en un jugador defensivo. ¿Qué sabré yo de fútbol?", añadió Trump.

"Se pusieron por delante y cogieron a su mejor jugador para ponerlo a defender. Hay que ser un poco ofensivos, ¿no? ¿Qué sabré yo de entrenar?", preguntó.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, fue muy criticado por retirar a dos delanteros y dar entrada a defensas en la última media hora del partido contra Argentina, lo que obligó a Inglaterra a replegarse, aunque Kane permaneció en el campo.

Lionel Messi aprovechó los espacios y dio las asistencias que condujeron a los dos goles argentinos, que clasificaron a los sudamericanos para la final del domingo frente a España.

Tuchel reiteró el viernes que mantenía sus decisiones tácticas. "No, no me arrepiento de mi decisión. Me pareció que nos habíamos vuelto demasiado pasivos", declaró Tuchel. "Intentaba ayudar al equipo".