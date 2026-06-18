Trump tacha de "envidiosos, gente mala o estúpidos" a quienes critican el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó el jueves de "envidiosos, gente mala o estúpidos" a quienes consideran que el acuerdo con Irán incluye demasiadas concesiones a la república islámica

"Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están 'desplomando', o son envidiosos, gente mala o estúpidos", escribió en un mensaje en la plataforma Truth Social

Trump ha recibido críticas por las concesiones del acuerdo alcanzado con Irán, que incluye entre otros la suspensión de las sanciones a la república islámica