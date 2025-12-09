Trump tilda a líderes europeos de "estúpidos" por sus políticas migratorias

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a criticar el martes a los líderes europeos y calificó a algunos de "estúpidos", aunque sin dar nombres, a causa de sus políticas migratorias que considera un "desastre".

"Los quiero a todos. No tengo enemigos reales", aseguró el presidente estadounidense al hablar de los líderes de la Unión Europea, cuyas relaciones con Washington se han tensado considerablemente en los últimos meses.

"Algunos son amigos. (...) Conozco a los malos líderes, conozco a los inteligentes, conozco a los estúpidos. Hay algunos realmente estúpidos", añadió.

"Lo que están haciendo con la inmigración es un desastre", explicó al sitio Politico en una entrevista, refiriéndose a una de las obsesiones de su segundo mandato.

"Me encantaba París. Es un lugar muy diferente de lo que era. Si miras Londres, tienes un alcalde llamado Khan. Es un alcalde horrible, vicioso, repugnante", añadió.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, calificó en septiembre a Donald Trump de "racista, sexista, misógino e islamófobo", después de haber sido atacado por el republicano en la tribuna de la ONU.

"Me encanta Londres. Y odio ver que esto suceda. Mis raíces están en Europa, como saben", insistió el martes el mandatario republicano.

Sobre la inmigración en Europa, Trump dijo: "Llegan de todos los lugares del mundo. No solo del Medio Oriente, llegan del Congo (por la República Democrática del Congo, ndlr). Y peor aún, vienen de las cárceles del Congo y de muchos otros países".

Según él, los líderes europeos "quieren ser políticamente correctos, y no quieren devolverlos (al lugar) de donde vienen".

El presidente también consideró que Suecia, recientemente admitida en la OTAN, enfrenta grandes problemas de seguridad.

"Suecia era conocida como el país más seguro de Europa, uno de los países más seguros del mundo", estimó.

"Ahora es conocida como un país muy inseguro. (...) Es increíble. Es un país totalmente diferente".

Cuando se le preguntó sobre su voluntad de intervenir en los procesos electorales en Europa, admitió haber "apoyado a Viktor Orban", el primer ministro húngaro, quien "hace un muy buen trabajo, de una manera diferente, en términos de inmigración".

La administración Trump publicó el viernes su "Estrategia de seguridad nacional", decididamente nacionalista.

Ese documento promete alentar la "resistencia" en países europeos al rumbo actual de la Unión Europea, lo que provocó la alarma de numerosos gobiernos.

