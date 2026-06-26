Trump tilda ataque iraní en estrecho de Ormuz de "violación estúpida" del alto el fuego

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el viernes el ataque de Irán con drones en el estrecho de Ormuz como una "violación estúpida" del alto el fuego

"Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un barco de carga grande y muy caro", mientras que otros tres fueron derribados, publicó Trump en su plataforma Truth Social, en aparente referencia a un ataque contra un buque ocurrido el día anterior

"Obviamente, esto es una violación estúpida de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego", agregó el mandatario estadounidense

El ataque se produjo a 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, una localidad del sultanato de Omán

El incidente se produjo tras más de una semana de relativa calma en el estrecho de Ormuz, después de que Irán y Estados Unidos levantaran bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio