Quiénes integran el Southcom, el comando militar de EE.UU. que se desplegará en Venezuela por el terremoto

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom, por sus siglas en inglés) activó un operativo para asistir a Venezuela tras los sismos ocurridos el 24 de junio. Esta estructura militar concentra su despliegue con la provisión de movilidad aérea, apoyo humanitario y coordinación técnica en las zonas afectadas.

Componentes estratégicos que integran el Comando Sur

La operatividad del Southcom depende de una red de comandos especializados que cubren diversas áreas del servicio militar. Según lo indica su sitio web, su estructura integra los siguientes componentes:

El SOUTHCOM es una de las fuerzas estadounidenses que envió refuerzos a Venezuela tras los terremotos SOUTHCOM

Ejército de Estados Unidos Sur (Arsouth): administra logística, aviación e inteligencia desde Texas.

administra logística, aviación e inteligencia desde Texas. Fuerzas Aéreas del Sur (Afsouth): controla el transporte aéreo y las operaciones de radar desde Arizona.

controla el transporte aéreo y las operaciones de radar desde Arizona. Fuerzas del Cuerpo de Marines (Marfsouth): gestiona la planificación de contingencias y la seguridad regional.

gestiona la planificación de contingencias y la seguridad regional. Comando Sur de las Fuerzas Navales / Cuarta Flota: fomenta la seguridad marítima y la cooperación con socios internacionales.

fomenta la seguridad marítima y la cooperación con socios internacionales. Comando de Operaciones Especiales Sur (Socsouth): ejecuta misiones críticas de respuesta rápida y operaciones especiales.

ejecuta misiones críticas de respuesta rápida y operaciones especiales. Fuerzas Espaciales Sur (Spacefor-South: integra el poder espacial para la estabilidad y disuasión regional.

Adicionalmente, la estructura cuenta con grupos de trabajo como la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, el Grupo de Trabajo Conjunto de Guantánamo y el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur. Estas unidades aportan capacidades específicas en socorro ante desastres y vigilancia en dominios críticos.

En qué consiste la ayuda del Southcom a Venezuela

El general de división Kevin J. Jarrard lidera el despliegue estadounidense en Caracas para supervisar las labores. De acuerdo con un comunicado oficial, su función central consiste en dirigir las capacidades del ejército para acelerar el traslado de equipos de rescate y asistencia vital hacia las áreas impactadas.

El Southcom conformó un equipo de planificación que incluye especialistas en respuesta ante desastres. Estos expertos asesoran a los líderes sobre las decisiones críticas para optimizar la misión de auxilio y salvar vidas.

Las fuerzas militares estadounidenses emplean aeronaves de ala fija y rotatoria para garantizar la movilidad necesaria. Este despliegue aéreo permite al personal del gobierno estadounidense y a los rescatistas alcanzar zonas de difícil acceso para evaluar daños.

El SOUTHCOM envió especialistas en respuestas de desastres hacia Venezuela SOUTHCOM

La coordinación del mando militar se extiende a la colaboración con socios y aliados regionales presentes en Venezuela.

Recursos navales y aéreos al servicio de la ayuda humanitaria a Venezuela

El comandante del Southcom, general Francis L. Donovan, dispuso el envío de activos navales para la operación. Según otro comunicado, el despliegue incluye el buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale y el buque de combate litoral USS Billings.

Los buques facilitan el suministro de ayuda y operan como plataformas de apoyo para los equipos de búsqueda y rescate. El comando también destinó aviones de transporte pesado C-17 Globemaster y C-130 Hercules a las tareas de logística.

Plataformas de reconocimiento y helicópteros completan el arsenal aéreo enviado para asistir en la localización de víctimas. La operación continúa enfocada en brindar apoyo al gobierno interino tras la solicitud formal de asistencia.

Bebé rescatado de los escombros en Venezuela

Más de 200 muertes: últimas actualizaciones del terremoto en Venezuela

Los terremotos ya dejaron 235 víctimas fatales y 4300 heridos, según una reciente actualización de CNN. El segundo sismo registrado destaca como el evento telúrico más potente sufrido por el país durante el último siglo.

Muchas personas permanecen desaparecidas bajo los escombros mientras las labores de rescate continúan. La destrucción resulta severa en la capital, Caracas, y en la ciudad portuaria de La Guaira.