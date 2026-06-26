A qué hora de EE.UU. juega Uruguay vs. España, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

En el marco de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, España y Uruguay se enfrentan este viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara, en México, en un cruce decisivo para definir las posiciones de la zona. El duelo comienza a las 20 hs (hora del Este de Estados Unidos), y se podrá ver tanto en inglés como en español.

Horario de EE.UU. del partido entre Uruguay y España y transmisión en vivo

A las 20 hs (hora del Este de EE.UU.) comienza el partido entre Uruguay y España, que será determinante para el Grupo H de la Copa del Mundo. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, corresponde a la última fecha de la primera fase antes de los 16avos de final.

El duelo entre Uruguay y España corresponde a la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 Matilde Campodonico - Pool AP

Con apenas dos puntos, el seleccionado sudamericano debe ganar para asegurarse avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, la Furia, ubicada en el primer puesto con cuatro unidades, buscará el triunfo para garantizar la clasificación como líder.

En cuanto a la transmisión, el partido será televisado en español por Telemundo, mientras que en inglés lo transmitirá FOX, según el calendario de CBS News. Asimismo, se podrá ver en streaming en español por Peacock.

Además de este encuentro, según el calendario de la FIFA, se disputarán los siguientes duelos durante la misma jornada (hora del Este de EE.UU.):

15 hs - Noruega vs. Francia – Grupo I - Estadio Boston

15 hs - Senegal vs. Irak – Grupo I - Estadio Toronto

20 hs - Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Houston

23 hs - Egipto vs. Irán – Grupo G - Estadio Seattle

23 hs - Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver

Detalles del partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026

Dirigida por Marcelo Bielsa, la selección uruguaya debutó con un empate 1 a 1 contra Arabia Saudita, en un encuentro que dejó interrogantes para los fanáticos charrúas. Luego, en la segunda fecha, volvió a igualar, en esta ocasión frente a Cabo Verde, por 2 a 2.

Con este panorama, Uruguay ocupa el segundo puesto, y necesita una victoria para asegurar la clasificación.

Uruguay Empató Con Cabo Verde, Se Complicó Y Define Todo Contra España

Por su parte, España, último campeón de la Eurocopa, empató en su primer partido del torneo, en un 0 a 0 frente a Cabo Verde. En el segundo enfrentamiento, logró mejorar su rendimiento y venció por 4 a 0 a Arabia Saudita, con un gol de Lamine Yamal, dos de Mikel Oyarzabal y un gol en contra de Hassan Tambakti.

Mundial 2026: qué posibilidades tiene Uruguay de clasificar a la siguiente ronda

De cara al partido de este viernes, el seleccionado uruguayo enfrenta diversos escenarios. En primer lugar, el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita, a disputarse a la misma hora, podría tener una incidencia importante en la tabla final.

Con cuatro puntos, España se aseguró la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026, aunque deberá ganar para consolidarse en el primer puesto ROBERTO SCHMIDT - AFP

Si Cabo Verde gana, supera en puntos a Uruguay con cinco unidades. En caso de un empate, también lo adelantaría con una unidad más. Además, un triunfo de Arabia Saudita complicaría al resto del grupo, ya que escalaría al segundo puesto con cuatro puntos.

El formato renovado para esta edición de la Copa del Mundo introdujo la posibilidad de clasificación de más integrantes de cada grupo. Los dos primeros de cada zona avanzan directamente a esa ronda de 32 y los ocho mejores terceros entre los 12 también acceden a la siguiente etapa.

Si dos selecciones empatan en puntos, el primer criterio que se considera es el resultado de su enfrentamiento, es decir, quien ganó avanza. Si fue un empate, se tiene en cuenta la diferencia de gol.

En este contexto, Uruguay, que empató con Cabo Verde y está igualado en diferencia de goles, tiene la obligación de imponerse ante España para sumar cinco puntos totales y asegurar el pase. Si empata, dependerá del desarrollo del otro partido, mientras que si es derrotado las probabilidades de superar la primera etapa son mínimas.