Trump volará esta semana en el nuevo Air Force One donado por Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará esta semana su primer viaje en el nuevo Air Force One donado por Catar, informó la Casa Blanca el lunes.

Trump tomará el avión el miércoles hacia Dakota del Norte, para participar en un acto por el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos, dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca.

Al presentar el avión, a principios de este mes, Trump elogió al emirato del Golfo por ser "tan amable y por proporcionar" el Boeing 747 modificado, que anteriormente sirvió al jefe de Estado de Catar.

Sin embargo, hay una serie de cuestionamientos éticos, constitucionales y de seguridad sobre este regalo, valorado en cientos de millones de dólares.

La Constitución de Estados Unidos prohíbe que los presidentes y otros funcionarios públicos reciban "cualquier regalo, honorario, cargo o título, de cualquier clase", de "cualquier rey, príncipe o Estado extranjero", salvo que sea aprobado por el Congreso.

El gobierno de Trump asegura que el avión es un regalo para el Departamento de Defensa, pero también ha dicho que podría ser donado a la biblioteca presidencial de Trump más adelante.

El avión está pensado como una solución provisional hasta que el fabricante estadounidense Boeing entregue dos nuevas aeronaves que servirán para uso presidencial.