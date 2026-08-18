Trump votó por correo, pese a sus denuncias contra ese método

El presidente estadounidense, Donald Trump, votó por correo en las primarias republicanas que se celebran este martes en Florida, pese a que en diversas ocasiones ha denunciado esa práctica como "corrupta" e intenta limitar su uso en las elecciones legislativas de medio término de noviembre.

Según los registros de voto del distrito de Palm Beach, donde tiene su residencia, Trump solicitó una boleta de votación en julio y la remitió la semana pasada, refirió la prensa.

Durante años, Trump ha sostenido -sin demostrarlo- que el voto por correo es muy vulnerable al fraude, y lo ha vinculado con su falsa declaración de que en 2020 le fue robada la reelección presidencial.

"El voto por correo es intrínsecamente corrupto", dijo el mandatario republicano en julio en un discurso sobre seguridad electoral.

La Casa Blanca sostuvo que no hay contradicción en este caso, pues Trump se encuentra fuera de Florida, una de las excepciones de la legislación que promueve el presidente.

"Como lo ha indicado el presidente, la ley SAVE America contempla excepciones de sentido común para el uso del voto por correo para los estadounidenses por causas de enfermedad, discapacidad, militares o de viaje, pero el voto universal por correo no debería estar permitido puesto que es muy susceptible de fraude", dijo a la AFP la portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales.

"Como todos saben, el presidente es residente en Palm Beach y participa de las elecciones de Florida, pero es obvio que vive principalmente en la Casa Blanca, en Washington DC. No hay ninguna historia aquí", añadió.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Trump no ha estado en Florida durante varios meses.

La legislación de Florida permite a cualquier elector registrado solicitar una papeleta de voto por correo, pese a que ese estado bajo control republicano ha endurecido en los tiempos recientes los controles de identificación.